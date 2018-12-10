Боксер Ломаченко назвал планы на будущие бои
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Обладатель двух чемпионских поясов по версиям WBA, WBO в легком весе Василий Ломаченко отдал должное бывшему оппоненту Хосе Педраса и прокомментировал свое будущее в боксе, информирует УНН со ссылкой на ESPN.
“Педраса провел хороший бой, он настоящий воин. Он провел замечательную работу. Мое уважение к нему, спасибо за бой”, — заявил украинец.
По мнению Ломаченко в следующем году он может провести бой с чемпионом в данном весе WBC американцем Майки Гарсией.
“Я стал ближе к своей мечте, к своей цели. Хочу еще два пояса, а в следующем году может удастся устроить бой с Майки Гарсией”, — отметил Ломаченко.
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Как сообщалось ранее, Педраса оценил свое выступление в поединке с Ломаченко.