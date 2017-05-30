Прокуратура заочно сообщила о подозрении двум экс-налоговикам времен В.Януковича - А.Матиос
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. Главная военная прокуратура заочно сообщила о подозрении экс-начальнику налоговой администрации Одесской области Александру Чернобаю и бывшему начальнику налоговой администрации города Киева и Киевской области Олегу Низенко, скрывающихся от органов следствия. Об этом в эфире программы "Свобода слова" заявил заместитель Генпрокурора - Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос, передает УНН.
"Сегодня в официальном порядке объявлено и отправлено надлежащим образом, согласно УПК подозрения двум очень знаковым для экономики людям - это начальник налоговой администрации Одесской области Чернобай ... и для всех известный еще со времен Оранжевой революции господин Низенко - начальник налоговой администрации города Киева и Киевской области", - сказал А.Матиос.
По его словам, последний два года назад уехал в Испанию, а А.Чорнобай скрывается на территории Украины.
Он добавил, что перед обысками и задержаниями произошла утечка информации, через которую еще трое экс-налоговиков бежали из страны.
"В ночь с 22 на 23 мая в 5:20 утра ... мы увидели, что три человека покинули территорию Украины и когда мы увидели, что на некоторые обыски мы приехали, а на столах горячий завтрак и кофе, а людей уже нет, мы поняли, что надо начинать сейчас, потому что мы потеряем вообще элемент неожиданности", - сказал А.Матиос.
Он отметил, что прокуратура подала апелляционные жалобы на решения судов об избрании меры пресечения экс-налоговикам и первые заседания Апелляционного суда Киева состоятся уже во вторник, 30 мая.
"Завтра (во вторник, 30 мая - ред.) будет рассматриваться апелляция генерал-лейтенанта ... Денисюка, который был начальником налоговой администрации в Харьковской области. В то же время следствие располагает данными о том, что он более длительный период времени отвечал за систему безопасности в так называемом холдинге группы компаний ... Курченко и очень является осведомленным во многих вещах", - отметил А.Матиос.
Напомним, Генеральный прокурор Юрий Луценко анонсировал еще более масштабные спецоперации, чем та, которую провели в отношении экс-налоговиков.
Как сообщал ранее УНН, более 1700 сотрудников Национальной полиции и около 500 военных прокуроров провели 454 обыска в 15 областях Украины по делу об экономических преступлениях времен экс-президента Виктора Януковича, более 20 человек были задержаны.
Суд избрал меру пресечения 23-му задержанному экс-налоговику в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 10 млн грн.
Перед этим суд избрал меры 22 задержанным экс-налоговикам, которых подозревают в участии в преступной организации экс-президента Украины Виктора Януковича и его окружения.
В частности, суд избрал меру пресечения генерал-лейтенанту Денисюку в виде ареста с возможностью внесения залога в размере более 100 млн грн.