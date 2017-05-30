Прокуратура заочно повідомила про підозру двом екс-податківцям часів В.Януковича - А.Матіос

"Сьогодні в офіційному порядку оголошено і відправлено належним чином, згідно з КПК підозри двом дуже знаковим для економіки людям – це начальник податкової адміністрації Одеської області Чорнобай… і для всіх відомий ще з часів Помаранчевої революції пан Нізенко – начальник податкової адміністрації міста Києва і Київської області", - сказав А.Матіос.

За його словами, останній два роки тому виїхав до Іспанії, а О.Чорнобай переховується на території України.

Він додав, що перед обшуками і затриманнями стався витік інформації, через який ще троє екс-податківців втекли з країни.

"У ніч з 22 на 23 травня о 5:20 ранку… ми побачили, що троє осіб покинули територію України і коли ми побачили, що на деякі обшуки ми приїхали, а на столах гарячий сніданок і кава, а людей уже немає, ми зрозуміли, що треба починати зараз, тому що ми втратимо взагалі елемент зненадськості (несподіванки – ред.)", - сказав А.Матіос.

Він зазначив, що прокуратура подала апеляційні скарги на рішення судів щодо обрання запобіжних заходів екс-податківцям і перші засідання Апеляційного суду Києва відбудуться вже у вівторок, 30 травня.

"Завтра (у вівторок, 30 травня - ред.) буде розглядатися апеляція генерал-лейтенанта… Денисюка, який був начальником податкової адміністрації у Харківській області. В той же час слідство володіє даними про те, що він довший період часу відповідав за систему безпеки у так званому холдингу групи компаній… Курченка і дуже є обізнаним у багатьох речах", - зазначив А.Матіос.

Нагадаємо, Генеральний прокурор Юрій Луценко анонсував ще більш масштабні спецоперації ніж та, яку провели щодо екс-податківців.



Як повідомляв раніше УНН, більше 1700 співробітників Національної поліції і близько 500 військових прокурорів провели 454 обшуки у 15 областях України у справі про економічні злочини часів екс-президента Віктора Януковича, більше 20 осіб було затримано.

Суд обрав запобіжний захід 23-му затриманому екс-податківцю у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 10 млн грн.



Перед цим суд обрав запобіжні заходи 22 затриманим екс-податківцям, яких підозрюють в участі в злочинній організації екс-президента України Віктора Януковича та його оточення.



Зокрема, суд обрав запобіжний захід генерал-лейтенантові Денисюку у вигляді арешту з можливістю внесення застави у розмірі понад 100 млн грн.