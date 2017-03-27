Прокуратура открыла производство по факту катастрофы военного вертолета в Донецкой области
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. Военная прокуратура начала досудебное расследование катастрофы вертолета возле Краматорска. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ, передает УНН.
“Военной прокуратурой сил антитеррористической операции начато досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного ст.416 УК Украины (нарушение правил полетов, повлекшее катастрофу летательного аппарата)”, — сказано в сообщении.
Установлено, что в воскресенье 26 марта около 15 часов у блокпоста в районе населенного пункта Малиновка Славянского района Донецкой области произошло падение и возгорание вертолета Ми-2 18-й отдельной бригады армейской авиации Вооруженных Сил Украины, который выполнял задачи в зоне проведения антитеррористической операции.
В результате катастрофы военнослужащие Вооруженных Сил Украины — три члена экипажа и два пассажира погибли.
Предварительная причина падения — столкновение с линией электропередач.
Сейчас принимаются меры для установления обстоятельств происшествия и виновных лиц.
Как сообщал УНН, пять человек погибли в результате падения военного вертолета у Краматорска.