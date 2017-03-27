Прокуратура відкрила провадження щодо катастрофи війського гелікоптера на Донеччині
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Військова прокуратура розпочала досудове розслідування щодо катастрофи гелікоптера біля Краматорська. Про це повідомляє прес-служба ГПУ, передає УНН.
“Військовою прокуратурою сил антитерористичної операції розпочато досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого ст.416 КК України (порушення правил польотів, що спричинило катастрофу літального апарату)”, — сказано у повідомленні.
Встановлено, що у неділю 26 березня близько 15 години біля блокпосту у районі населеного пункту Малинівка Слов’янського району Донецької області сталось падіння та загоряння гвинтокрила Мі-2 18-ї окремої бригади армійської авіації Збройних Сил України, який виконував завдання в зоні проведення антитерористичної операції.
Внаслідок катастрофи військовослужбовці Збройних Сил України — три члени екіпажу та два пасажири загинули.
Попередня причина падіння — зіткнення з лінією електропередач.
Зараз вживаються заходи для встановлення обставин події та винних осіб.
Як повідомляв УНН, п'ятеро осіб загинуло внаслідок падіння військового гелікоптера біля Краматорська.