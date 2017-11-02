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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 53882 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 121843 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 104907 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 107590 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 106323 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
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11 марта, 11:14 • 104831 просмотра

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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102395 просмотра

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Прокуратура проводит обыски в Госавиаслужбе

Прокуратура проводит обыски в Госавиаслужбе

Киев  •  УНН

 • 10566 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Прокуратура города Киева проводит обыски в Государственной авиационной службе Украины в связи с задержанием на взятке руководителя одного из управлений Госавиаслужбы, передает УНН со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.

"В настоящее время проводятся обыски в помещении Государственной авиационной службы Украины, а также по месту жительства фигуранта", - говорится в сообщении.

В прокуратуре уточнили, что обыски начались около 10:00 и продолжаются до сих пор.

В ведомстве сообщили, что в четверг, 2 ноября следователи прокуратуры города Киева совместно с оперативными работниками Главного управления КЗЭ СБ Украины разоблачили руководителя одного из управлений Государственной авиационной службы Украины, который требовал 7 тыс. долларов США неправомерной выгоды.

"За указанные средства чиновник обещал представителю одного из субъектов предпринимательской деятельности согласовать кандидатуру руководящего состава авиакомпании и дальнейшее содействие в беспрепятственной сертификации авиакомпании", - отметили в прокуратуре.

По данным ведомства, руководителя задержан "на горячем" сразу после получения им второй части от оговоренной суммы в размере 3 тыс. долларов США. Предварительно следователями был задокументирован еще один эпизод преступной деятельности фигуранта, а именно получения им 1 тыс. долларов США взятки.

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