Прокуратура проводит обыски в Госавиаслужбе

"В настоящее время проводятся обыски в помещении Государственной авиационной службы Украины, а также по месту жительства фигуранта", - говорится в сообщении.

В прокуратуре уточнили, что обыски начались около 10:00 и продолжаются до сих пор.

В ведомстве сообщили, что в четверг, 2 ноября следователи прокуратуры города Киева совместно с оперативными работниками Главного управления КЗЭ СБ Украины разоблачили руководителя одного из управлений Государственной авиационной службы Украины, который требовал 7 тыс. долларов США неправомерной выгоды.

"За указанные средства чиновник обещал представителю одного из субъектов предпринимательской деятельности согласовать кандидатуру руководящего состава авиакомпании и дальнейшее содействие в беспрепятственной сертификации авиакомпании", - отметили в прокуратуре.

По данным ведомства, руководителя задержан "на горячем" сразу после получения им второй части от оговоренной суммы в размере 3 тыс. долларов США. Предварительно следователями был задокументирован еще один эпизод преступной деятельности фигуранта, а именно получения им 1 тыс. долларов США взятки.