Прокуратура проводить обшуки у Державіаслужбі
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Прокуратура міста Києва проводить обшуки у Державній авіаційній службі України у зв’язку з затриманням на хабарі керівника одного з управлінь Державіаслужби, передає УНН з посиланням на прес-службу столичної прокуратури.
"На даний час проводяться обшуки в приміщенні Державної авіаційної служби України, а також за місцем проживання фігуранта", - йдеться у повідомленні.
У прокуратурі уточнили, що обшуки розпочалися близько 10 години і тривають досі.
У відомстві поінформували, що у четвер 2 листопада слідчими прокуратури міста Києва спільно з оперативними працівниками Головного управління КЗЕ СБ України викрито керівника одного з управлінь Державної авіаційної служби України, який вимагав 7 тис. доларів США неправомірної вигоди.
"За вказані кошти посадовець обіцяв представнику одного з суб’єктів підприємницької діяльності погодити кандидатуру керівного складу авіакомпанії та подальше сприяння у безперешкодній сертифікації авіакомпанії", - зазначили у прокуратурі.
За даними відомства, керівника затримано "на гарячому" одразу після одержання ним другої частини від обумовленої суми у розмірі 3 тис. доларів США. Попередньо слідчими був задокументований ще один епізод злочинної діяльності фігуранта, а саме отримання ним 1 тис. доларів США хабара.