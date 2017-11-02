Прокуратура проводить обшуки у Державіаслужбі

"На даний час проводяться обшуки в приміщенні Державної авіаційної служби України, а також за місцем проживання фігуранта", - йдеться у повідомленні.

У прокуратурі уточнили, що обшуки розпочалися близько 10 години і тривають досі.

У відомстві поінформували, що у четвер 2 листопада слідчими прокуратури міста Києва спільно з оперативними працівниками Головного управління КЗЕ СБ України викрито керівника одного з управлінь Державної авіаційної служби України, який вимагав 7 тис. доларів США неправомірної вигоди.

"За вказані кошти посадовець обіцяв представнику одного з суб’єктів підприємницької діяльності погодити кандидатуру керівного складу авіакомпанії та подальше сприяння у безперешкодній сертифікації авіакомпанії", - зазначили у прокуратурі.

За даними відомства, керівника затримано "на гарячому" одразу після одержання ним другої частини від обумовленої суми у розмірі 3 тис. доларів США. Попередньо слідчими був задокументований ще один епізод злочинної діяльності фігуранта, а саме отримання ним 1 тис. доларів США хабара.