Прокуратура обжалует приговор суда для экс-чиновника "Укрзализныци", который совершил ДТП
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Прокуратура Киевской области будет оспаривать решение суда первой инстанции относительно назначенного наказания бывшему чиновнику "Укрзализныци" Ивану Федорко по факту резонансного ДТП с журналистом. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры.
Так, Киево-Святошинский районный суд рассмотрел уголовное производство в отношении экс-начальника логистики и грузоперевозок "Укрзализныци", который в июле текущего года совершил ДТП, в котором пострадала семья журналиста, и назначил наказание в виде штрафа в размере 500 необлагаемых минимумов доходов граждан с лишением права управлять транспортными средствами на 1,6 года.
Киево-Святошинская местная прокуратура во время судебных прений настаивала на более суровом наказании в виде ограничения свободы сроком на 2 года с лишением права управлять транспортными средствами на 3 года.
Следовательно, с учетом этого, и считая назначенное судом наказание слишком мягким, прокуратура готовит апелляционную жалобу на приговор суда в апелляционной инстанции.