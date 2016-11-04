Прокуратура обжалует приговор суда для экс-чиновника "Укрзализныци", который совершил ДТП

Так, Киево-Святошинский районный суд рассмотрел уголовное производство в отношении экс-начальника логистики и грузоперевозок "Укрзализныци", который в июле текущего года совершил ДТП, в котором пострадала семья журналиста, и назначил наказание в виде штрафа в размере 500 необлагаемых минимумов доходов граждан с лишением права управлять транспортными средствами на 1,6 года.

Киево-Святошинская местная прокуратура во время судебных прений настаивала на более суровом наказании в виде ограничения свободы сроком на 2 года с лишением права управлять транспортными средствами на 3 года.

Следовательно, с учетом этого, и считая назначенное судом наказание слишком мягким, прокуратура готовит апелляционную жалобу на приговор суда в апелляционной инстанции.