Прокуратура оскаржуватиме вирок суду для екс-посадовця "Укрзалізниці", який скоїв ДТП
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Прокуратура Київської області буде оскаржувати рішення суду першої інстанції щодо призначеного покарання колишньому посадовцю “Укрзалізниці” Івану Федорку за фактом резонансного ДТП з журналістом. Про це УНН повідомили в прес-службі прокуратури.
Так, Києво-Святошинським районним судом було розглянуто кримінальне провадження стосовно екс-начальника логістики та грузоперевезень “Укрзалізниці”, який у липні поточного року схоїв ДТП, в якій постраждала сім’я журналіста, та призначено покарання у вигляді штрафу розміром 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права керувати транспортними засобами на 1,6 роки.
Києво-Святошинська місцева прокуратура під час судових дебатів наполягала на більш суворому покаранні у вигляді обмеження волі строком на 2 роки з позбавленням права керувати транспортними засобами на 3 роки.
Відтак, з урахуванням цього, та вважаючи призначене судом покарання занадто м’яким, прокуратурою готується апеляційна скарга на вирок суду до апеляційної інстанції.