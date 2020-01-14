Прокуратура обжалует досрочное освобождение убийцы 2-летнего ребенка
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. В Киеве прокуратура обжалует решение суда о досрочном освобождении убийцы 2-летнего ребенка. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.
"Столичная прокуратура готовит апелляционную жалобу на решение Шевченковского райсуда Киева, которым мужчину, приговоренного к 10 годам лишения свободы за причинение смертельных травм 2-летнему ребенку, освобождено от отбывания наказания условно-досрочно", - говорится в сообщении.
Так, 21 октября в отношении указанного лица вступил в законную силу приговор Бородянского районного суда Киевской области, которым он осужден к наказанию в виде 10 лет лишения свободы по ч.1, 2 ст. 70, ч. 2 ст. 121, ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.
В дальнейшем сторона защиты обратилась в Шевченковский райсуд г. Киева с ходатайством об условно-досрочном освобождении осужденного в связи с отбытием им более 2/3 назначенного наказания, исходя из расчета один день предварительного заключения за два дня лишения свободы, начиная с 18 мая 2016 года.
По состоянию на день рассмотрения ходатайства, наказание в виде лишения свободы осужденный отбывал в ГУ "Киевский следственный изолятор".
По мнению прокуратуры, принимая решение об условно-досрочном освобождении указанного лица, суд не дал надлежащей оценки доводам стороны защиты о том, осужденный доказал свое исправление добросовестным поведением и отношением к труду, поскольку объективных данных, подтверждающих эти обстоятельства, суду предоставлено не было.
В апелляционной жалобе столичная прокуратура будет настаивать на отмене незаконного решения и назначении нового судебного разбирательства в суде первой инстанции.
Кроме того, по данному факту будет проведено служебное расследование и дана оценка действиям работников прокуратуры.
Напомним, в Киевской области правоохранители задержали мужчину , который до смерти забил своего 4-летнего сына.