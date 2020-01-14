Прокуратура оскаржить дострокове звільнення вбивці 2-річної дитини
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. У Києві прокуратура оскаржуватиме рішення суду щодо дострокового звільнення вбивці 2-річної дитини. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури міста Києва.
“Столична прокуратура готує апеляційну скаргу на рішення Шевченківського райсуду міста Києва, яким чоловіка, засудженого до 10 років позбавлення волі за заподіяння смертельних травм 2-річній дитині, звільнено від відбування покарання умовно-достроково”, — сказано у повідомленні.
Так, 21 жовтня відносно вказаної особи вступив у законну силу вирок Бородянського районного суду Київської області, яким його засуджено до покарання у виді 10 років позбавлення волі за ч.1, 2 ст. 70, ч. 2 ст. 121, ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.
У подальшому сторона захисту звернулася до Шевченківського райсуду м. Києва з клопотанням про умовно-дострокове звільнення засудженого у зв’язку з відбуттям ним більше 2/3 призначеного покарання, виходячи з розрахунку один день попереднього ув’язнення за два дні позбавлення волі, починаючи з 18 травня 2016 року.
Станом на день розгляду клопотання, покарання у виді позбавлення волі засуджений відбував у ДУ “Київський слідчий ізолятор”.
На думку прокуратури, ухвалюючи рішення про умовно-дострокове звільнення вказаної особи, суд не надав належної оцінки доводам сторони захисту про те, засуджений довів своє виправлення сумлінною поведінкою і ставленням до праці, оскільки об’єктивних даних, які б підтверджували ці обставини, суду надано не було.
В апеляційній скарзі столична прокуратура наполягатиме на скасуванні незаконного рішення та призначенні нового судового розгляду у суді першої інстанції.
Крім того, за цим фактом буде проведено службове розслідування та надано оцінку діям працівників прокуратури.
Нагадаємо, у Київській області правоохоронці затримали чоловіка, який до смерті забив свого 4-річного сина.