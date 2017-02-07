Прокуратура направила в суд дело в отношении "депутата "ЛНР"

Как сообщается, весной 2014 года гражданин Украины участвовал в выборах в "народный совет "ЛНР" и принял присягу "депутата законодательного органа".

По информации пресс-службы, пособник террористов до сих пор продолжает осуществлять "законотворческую деятельность".

Поскольку указанное лицо скрывается от органов следствия, прокуратуры и суда на временно оккупированной территории Луганской области, в отношении него проведено специальное досудебное расследование, по результатам которого обвинительный акт направлен в суд.

Санкция ч.1 ст.109 (совершение действий, направленных на свержение конституционного строя и захвата государственной власти) предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой; санкция ч.2 ст.110 (совершение действий, направленных на незаконное изменение границ территории и государственной границы Украины, нарушения порядка, установленного Конституцией Украины, по предварительному сговору группой лиц) предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой; санкции ч.1 ст.258-3 (участие в деятельности террористической организации) УК Украины предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Как сообщал УНН, главарь "ЛНР" уволил "министра промышленности и торговли".