Прокуратура направила до суду справу щодо "депутата "ЛНР"
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Прокуратурою Луганської області направлено до суду обвинувальний акт стосовно “депутата народної ради “ЛНР” за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.109, ч. 2 ст. 110 та ч. 1 ст. 258-3 КК України. Про це УНН повідомили в прес-службі прокуратури.
Як повідомляєтьсчя, навесні 2014 року громадянин України брав участь у виборах до “народної ради “ЛНР” та прийняв присягу “депутата законодавчого органу”.
За інформацією прес-служби, поплічник терористів досі продовжує здійснювати “законотворчу діяльність”.
Оскільки вказана особа переховується від органів слідства, прокуратури та суду на тимчасово окупованій території Луганської області, стосовно нього здійснено спеціальне досудове розслідування, за результатами якого обвинувальний акт направлено до суду.
Санкція ч.1 ст.109 (вчинення дій, спрямованих на повалення конституційного ладу та захоплення державної влади) передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна або без такої; санкція ч.2 ст.110 (вчинення дій, спрямованих на незаконну зміну меж території та державного кордону України, порушення порядку, встановленого Конституцією України, за попередньою змовою групою осіб) передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна або без такої; cанкція ч.1 ст.258-3 (участь у діяльності терористичної організації) КК України передбачає позбавлення волі на строк від 8 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.
Як повідомляв УНН, ватажок “ЛНР” звільнив “міністра промисловості і торгівлі”.