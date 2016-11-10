Прокуратура доказала в суде вину матери, которая забила до смерти дочь за пропавшую пачку сухарей

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15 марта, 19:03 • 113057 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 160368 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

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"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

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"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

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Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Киев • УНН

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ХАРЬКОВ-КИЕВ. 10 ноября. УНН. Двуреченский районный суд области удовлетворил требования Изюмской местной прокуратуры и признал виновной 41-летнюю мать в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений своему ребенку, повлекших смерть (ч.2 ст.121 УК Украины). Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

По информации руководителя местной прокуратуры Владимира Калюги, женщину приговорили к 8 годам лишения свободы. Она признала свою вину в полной мере, поэтому рассмотрение дела в суде проходило по упрощенной процедуре.

Напомним, в середине августа текущего года женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, среди купленных ею продуктов питания недосчиталась пачки сухарей. Она разозлилась и накричала на свою 2-летнюю дочь. Затем начала ее бить ладонями по голове и лицу.

Ребенок не удержался на ногах и упал. Падая, девочка ударилась головой о деревянный стол и потеряла сознание. После госпитализации в больницу девочка двое суток находилась в коме. Не приходя в сознание, она умерла.

За несколько дней до избиения в Двуречанскую ЦРБ поступила старшая дочь женщины - девочка 3,5 лет. У нее врачи обнаружили гематому в области левого глаза и многочисленные ссадины спины и ног. Сейчас девочка находится у бабушки.

Решается вопрос о лишении матери родительских прав.

Пока приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.

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