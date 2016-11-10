Прокуратура довела у суді провину матері, яка забила до смерті доньку за зниклу пачку сухарів
Київ • УНН
ХАРКІВ-КИЇВ. 10 листопада. УНН. Дворічанський районний суд області задовольнив вимоги Ізюмської місцевої прокуратури та визнав винною 41-річну мати в умисному нанесенні тяжких тілесних ушкоджень своїй дитині, що спричинили смерть (ч.2 ст.121 КК України). Про це кореспонденту УНН повідомили в прес-службі прокуратури Харківщини.
За інформацією керівника місцевої прокуратури Володимира Калюги, жінку засуджено до 8 років позбавлення волі. Вона визнала свою вину у повній мірі, тому розгляд справи у суді проходив за спрощеною процедурою.
Нагадаємо, у середині серпня поточного року жінка, знаходячись у стані алкогольного сп’яніння, серед куплених нею продуктів харчування недорахувалася пачки сухарів. Вона розлютилась та накричала на свою 2-річну доньку. Потім почала її бити долонями по голові та обличчю.
Дитина не втрималася на ногах і впала. Падаючи, дівчинка вдарилася головою об дерев’яний стіл та втратила свідомість. Після госпіталізації до лікарні дівчинка дві доби знаходилася у комі. Не приходячи до тями, вона померла.
За кілька днів до побиття у Дворічанську ЦРЛ поступила старша донька жінки — дівчинка 3,5 років. У неї лікарі виявили гематому в області лівого ока та чисельні садна спини і ніг. Зараз дівчинка перебуває у бабусі.
Вирішується питання щодо позбавлення матері батьківських прав.
Наразі вирок суду не набув чинності, оскільки триває час на апеляційне оскарження.