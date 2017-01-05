Прокуратура частично обжаловала приговор суда для экс-чиновника "Укрзализныци", который совершил ДТП
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. Апелляционный суд частично удовлетворил апелляционную жалобу прокуратуры Киевской области об отмене решения суда первой инстанции в части наказания в виде лишения права управлять транспортными средствами на 3 года в отношении бывшего начальника логистики и грузоперевозок "Укрзализныци". Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Киевской области.
Так, в июле 2016 года, бывший чиновник, выехав на встречную полосу движения, столкнулся с автомобилем в котором находилась семья журналиста. В результате столкновения пассажиры автомобиля получили телесные повреждения различной степени тяжести. Действия правонарушителя квалифицировали по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.
Учитывая смягчающие обстоятельства, в том числе добровольное возмещение материального ущерба обвиняемым, суд признал виновным экс-чиновника в совершении вышеуказанного уголовного преступления и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 500 необлагаемых минимумов доходов граждан с лишением права управлять транспортными средствами на 1 год 6 месяцев. Не соглашаясь с указанным решением суда, прокуратура Киевской области внесла апелляционную жалобу.
Сегодня, 5 января, Апелляционным судом рассмотрена и частично удовлетворена апелляционная жалоба прокуратуры Киевской области об отмене решения суда первой инстанции в части наказания в виде лишения права управлять транспортными средствами на 3 года в отношении бывшего начальника логистики и грузоперевозок "Укрзализныци".
Как сообщал УНН, прокуратура обжалует приговор суда для экс-чиновника "Укрзализныци", который совершил ДТП.