Прокуратура частково оскаржила вирок суду для екс-посадовця “Укрзалізниці”, який скоїв ДТП

Так, у липні 2016 року, колишній посадовець, виїхавши на зустрічну смугу руху, зіткнувся із автівкою в якій перебувала родина журналіста. Внаслідок зіткнення пасажири автомобіля отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

Дії правопорушника кваліфіковано за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.

Враховуючи пом’якшуючі обставини, у тому числі добровільне відшкодування матеріальної шкоди обвинуваченим, суд визнав винним екс-посадовця у вчиненні вищевказаного кримінального правопорушення, призначивши покарання у вигляді штрафу розміром 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права керувати транспортними засобами на 1 рік 6 місяців. Не погоджуючись із вказаним рішенням суду, прокуратура Київської області внесла апеляційну скаргу.

Сьогодні, 5 січня, Апеляційним судом розглянуто та частково задоволено апеляційну скаргу прокуратури Київської області щодо скасування рішення суду першої інстанції в частині покарання у вигляді позбавлення права керувати транспортними засобами на 3 роки стосовно колишнього начальника логістики та грузоперевезень “Укрзалізниці”.

Як повідомляв УНН, прокуратура оскаржуватиме вирок суду для екс-посадовця "Укрзалізниці", який скоїв ДТП.