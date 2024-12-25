Прокатил львенка в Porsche и выложил видео в Instagram: в Грузии 24-летний олимпийский чемпион попал в скандал

В Грузии набирает обороты скандал после публикации в Instagram 24-летним дзюдоистом и олимпийским чемпионом Лашей Бекаури видео-ролика с маленьким львенком на переднем сиденье автомобиля, передает УНН со ссылкой на "Новости Грузия".

По данным СМИ, спортсмен не предоставил никаких объяснений, откуда у него львенок.

Директор зоопарка Зураб Гуриелидзе предположил, что он мог попасть в Грузию только контрабандой.

"Это не львенок зоопарка, у нас сейчас вообще нет львят, только взрослые особи", - сказал Гуриелидзе.

По его словам, таможня могла пропустить львенка только при наличии специального разрешения министерства охраны окружающей среды, нужен так называемый сертификат SITA. Ввоз диких животных, особенно находящихся под угрозой исчезновения, возможен только с научной целью, говорит директор зоопарка.

Министерство охраны окружающей среды Грузии не делало комментариев. Также нет комментариев от таможни, фиксировался ли ввоз львенка в Грузию. Сам Бекаури не отвечает на звонки журналистов.

Добавим

На странице спортсмена в Instagram уже появилось немало гневных комментариев. Пользователи очень неодобрительно отнеслись к видео со львенком. Спортсмена называют невеждой, а также призывают зоозащитников вмешаться.

"... негодяй! Какую реакцию ты ожидал получить от просмотра видео со львом, едущим на Porsche...?! А что вы, зоозащитники, говорите, простите?!" - указано в одном из комментов под видеодописом.

В соответствии со статьей 302 прим. УК Грузии, совершенный группой нелегальный экспорт, импорт, реэкспорт видов, подпадающих под международную конвенцию об охране дикой флоры и фауны, наказывается лишением свободы от двух до четырех лет.