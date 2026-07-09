Произошло более 230 боев, враг запустил 6,2 тыс. дронов - Генштаб о ситуации на фронте
Киев • УНН
В течение суток на фронте произошло 233 боевых столкновения. Враг нанес 57 авиаударов с 167 КАБами и запустил 6282 дрона-камикадзе.
Всего с начала текущих суток на фронте произошло 233 боевых столкновения. Враг запустил 6,2 тыс. дронов и сбросил 167 управляемых авиационных бомб, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.
Агрессор совершил 57 авиационных ударов с применением 167 управляемых авиационных бомб, привлек для ударов 6282 дронов-камикадзе и совершил 2239 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло 14 боестолкновений с противником, пять до сих пор продолжаются. Враг совершил 51 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 12 из них – с применением реактивных систем залпового огня.
В течение суток на Южно-Слобожанском направлении противник 14 раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Старица, Нововасильевка, Лиман, Волчанск и в сторону населенных пунктов Зыбино, Шевяковка, Гоптовка, Избицкое. Четыре боестолкновения до сих пор продолжаются.
На Купянском направлении враг совершил две атаки в направлении населенного пункта Куриловка.
Десять попыток захватчиков продвинуться отбито на Лиманском направлении в сторону населенных пунктов Боровая, Ставки, Лиман, Диброва, Озерное, Шийковка. Еще три боестолкновения в настоящее время продолжаются.
На Славянском направлении Силы обороны успешно остановили 26 попыток захватчиков продвинуться вперед в сторону Рай-Александровки, Пискуновки и в районах населенных пунктов Кривая Лука, Закитное, Резниковка. Еще одно боестолкновение в настоящее время продолжается.
На Краматорском направлении российские захватчики совершили четыре атаки в сторону Тихоновки и в районе Федоровки Второй.
На Константиновском направлении Силы обороны отбивали 25 вражеских штурмов в районах населенных пунктов Константиновка, Ильиновка, Иванополье, Русин Яр, Степановка, Торецкое и в направлении Вильного. Два боестолкновения в настоящее время продолжаются.
Пятнадцать атак совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Дорожное, Новоалександровка, Удачное, Котлиное и в сторону населенных пунктов Шевченко, Сергеевка, Белицкое, Мирное.
По предварительным подсчетам, сегодня здесь ликвидировано 54 оккупанта и 11 – ранено; уничтожена единица автомобильной техники, один мотоцикл. Повреждена единица автомобильной техники и единица специальной техники и 22 укрытия личного состава. Уничтожено или подавлен 151 беспилотный летательный аппарат различных типов.
На Александровском направлении враг четыре раза атаковал в районах населенных пунктов Толстой и Новое Запорожье.
На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отбили 14 вражеских атак в сторону населенных пунктов Доброполье, Воздвижевка, Железнодорожное, Цветковое, Чарівное.
На Ореховском направлении наши защитники отбили четыре вражеские атаки в районе Щербаков, Степового и Плавней.
На Приднепровском направлении наступательных действий противника не зафиксировано.
На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло, резюмировали в Генштабе.
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