Произошло более 230 боев, враг запустил 6,2 тыс. дронов - Генштаб о ситуации на фронте

Всего с начала текущих суток на фронте произошло 233 боевых столкновения. Враг запустил 6,2 тыс. дронов и сбросил 167 управляемых авиационных бомб, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Агрессор совершил 57 авиационных ударов с применением 167 управляемых авиационных бомб, привлек для ударов 6282 дронов-камикадзе и совершил 2239 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов - говорится в сводке.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло 14 боестолкновений с противником, пять до сих пор продолжаются. Враг совершил 51 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 12 из них – с применением реактивных систем залпового огня.

В течение суток на Южно-Слобожанском направлении противник 14 раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Старица, Нововасильевка, Лиман, Волчанск и в сторону населенных пунктов Зыбино, Шевяковка, Гоптовка, Избицкое. Четыре боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Купянском направлении враг совершил две атаки в направлении населенного пункта Куриловка.

Десять попыток захватчиков продвинуться отбито на Лиманском направлении в сторону населенных пунктов Боровая, Ставки, Лиман, Диброва, Озерное, Шийковка. Еще три боестолкновения в настоящее время продолжаются.

На Славянском направлении Силы обороны успешно остановили 26 попыток захватчиков продвинуться вперед в сторону Рай-Александровки, Пискуновки и в районах населенных пунктов Кривая Лука, Закитное, Резниковка. Еще одно боестолкновение в настоящее время продолжается.

На Краматорском направлении российские захватчики совершили четыре атаки в сторону Тихоновки и в районе Федоровки Второй.

На Константиновском направлении Силы обороны отбивали 25 вражеских штурмов в районах населенных пунктов Константиновка, Ильиновка, Иванополье, Русин Яр, Степановка, Торецкое и в направлении Вильного. Два боестолкновения в настоящее время продолжаются.

Пятнадцать атак совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Дорожное, Новоалександровка, Удачное, Котлиное и в сторону населенных пунктов Шевченко, Сергеевка, Белицкое, Мирное.

По предварительным подсчетам, сегодня здесь ликвидировано 54 оккупанта и 11 – ранено; уничтожена единица автомобильной техники, один мотоцикл. Повреждена единица автомобильной техники и единица специальной техники и 22 укрытия личного состава. Уничтожено или подавлен 151 беспилотный летательный аппарат различных типов.

На Александровском направлении враг четыре раза атаковал в районах населенных пунктов Толстой и Новое Запорожье.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отбили 14 вражеских атак в сторону населенных пунктов Доброполье, Воздвижевка, Железнодорожное, Цветковое, Чарівное.

На Ореховском направлении наши защитники отбили четыре вражеские атаки в районе Щербаков, Степового и Плавней.

На Приднепровском направлении наступательных действий противника не зафиксировано.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло, резюмировали в Генштабе.

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