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Произошло более 200 боев, враг сбросил 168 КАБов и запустил 6,4 тыс. дронов - Генштаб о ситуации на фронте

Киев • УНН

 • 94 просмотра

С начала суток на фронте произошло 203 боевых столкновения. Противник нанес ракетный удар, совершил 54 авиаудара и сбросил 168 управляемых авиабомб.

Произошло более 200 боев, враг сбросил 168 КАБов и запустил 6,4 тыс. дронов - Генштаб о ситуации на фронте

Всего с начала текущих суток на фронте произошло 203 боевых столкновения. Враг запустил 6,4 тыс. дронов и сбросил 168 управляемых авиабомб, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Противник нанес один ракетный удар с применением восьми ракет, совершил 54 авиационных удара, сбросил 168 управляемых авиабомб. Кроме того, привлек для поражения 6451 дрон-камикадзе и совершил 2288 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск 

- говорится в сводке.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях Силы обороны успешно отразили две атаки противника. Также оккупанты совершили 62 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе три — из реактивных систем залпового огня.

В течение суток на Южно-Слобожанском направлении противник семь раз штурмовал позиции наших подразделений возле Казачьей Лопани и Лимана. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Купянском направлении сегодня враг совершил три штурма позиций Сил обороны в направлении населенных пунктов Подолы и Шийковка.

Одиннадцать попыток захватчиков продвинуться отбито на Лиманском направлении в районах Новоселовки, Дробышевого, Лимана, Дибровы и Озерного.

На Славянском направлении Силы обороны успешно остановили 20 попыток захватчиков продвинуться вперед вблизи Кривой Луки, Закитного, Рай-Александровки и Резниковки; еще два боестолкновения продолжаются.

Одна вражеская атака зафиксирована на Краматорском направлении в районе населенного пункта Юрковка.

На Константиновском направлении Силы обороны отбили 13 вражеских штурмов вблизи Иванополья, Ильиновки, Константиновки, Степановки и Русиного Яра; еще четыре боестолкновения продолжаются.

Всего 21 атаку совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Родинское, Молодецкое, Софиевка, Дорожное, Новое Шахово, Новый Донбасс, Шевченко, Мирное, Котлино и Удачное. Два боестолкновения продолжаются.

По предварительным подсчетам, сегодня здесь ликвидировано 48 оккупантов и 16 ранено; уничтожена одна реактивная система залпового огня и шесть единиц автомобильной техники врага. Повреждены три артиллерийские системы и пять единиц автомобильной техники противника. Уничтожено или подавлено 279 беспилотных летательных аппаратов различных типов.

Пять атак оккупантов отбили наши защитники на Александровском направлении в районах Вороного и Новониколаевки.

Шестнадцать атак оккупантов зафиксировано на Гуляйпольском направлении в районах населенных пунктов Новоселовка, Доброполье, Воздвижевка, Горки, Цветковое и Чарівне.

На Ореховском направлении наши защитники отбили три атаки противника в районах Белогорья, Новоандреевки и Степового.

Штурмовых действий противника не зафиксировано на Приднепровском направлении.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло, резюмировали в Генштабе.

Россия за сутки потеряла 1120 военных и 46 артсистем – Генштаб ВСУ14.07.26, 07:03 • 4116 просмотров

Антонина Туманова

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