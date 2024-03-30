Программа еОселя: Более 8,5 тысяч семей получили кредиты на жилье

Более 8,5 тысяч украинских семей получили кредиты на жилье на общую сумму более 13 млрд грн. Об этом сообщает Министерство экономики Украины, передает УНН.

Детали

По программе еОселя уже приобрели жилье более 8,5 тысяч украинских семей. Общая сумма выданных ипотечных кредитов превысила 13 миллиардов гривен.

Программа еОселя имеет существенную социальную и экономические составляющие и является одним из инструментов реализации политики "Сделано в Украине". Путем увеличения спроса на жилье мы стимулируем отечественных строителей и поддерживаем украинского производителя. Планируем, что в этом году кредиты по программе получат по крайней мере 12 тысяч семей. И постоянно работаем над тем, чтобы украинцы имели лучшие возможности улучшить свои жилищные условия с помощью еОсели. Сейчас имеем уже восемь банков, которые присоединились к реализации программы. А значит выбор предложения от банков-партнеров будет еще больше - отмечает Первый вице-премьер-министр Украины - Министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Добавим

С начала работы программы, более 160 тысяч семей изъявили желание принять участие в программе, из них 20 тысяч уже выбрали предложение банков-партнеров. К реализации программы присоединились уже восемь банков, что расширило выбор для потенциальных участников.

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