Программа "5-7-9": бизнес за неделю взял еще 324 млн грн дешевых кредитов
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. По правительственной программе "Доступные кредиты 5-7-9%" банки уже выдали бизнесу дешевых кредитов почти на 13,5 млрд гривен, из которых лишь за неделю - 222 кредитных соглашения на 324 млн гривен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Минфина.
"С момента старта Программы "Доступные кредиты 5-7-9%" уполномоченные банки уже выдали 5813 займов на общую сумму в 13,458 миллиарда гривен", - говорится в сообщении.
Как указано, из общей суммы 9,519 миллиарда гривен были выданы в качестве рефинансирования предварительно полученных займов, 2,602 миллиарда предприниматели получили на капитальные инвестиции и 1,337 (1,222) миллиарда гривен как антикризисные кредиты под 3%.
"За последнюю неделю уполномоченные банки выдали 222 кредита на общую сумму в 324 миллиона гривен", - добавили в Минфине.
Так, 33% (107 млн гривен) от этой суммы - соглашения по рефинансированию предварительно выданных кредитов, 31,4% (102 млн гривен) - инвестиционные кредиты, 35,6% (115 млн гривен) - антикризисные кредиты под 3%.
Напомним, Кабинет министров Украины внес изменения в условия программы "Доступные кредиты 5-7-9%".
Добавим, государственная кредитная программа "Доступные кредиты 5-7-9%" призвана упростить доступ микро- и малого бизнеса к банковскому кредитованию.
В рамках программы действуют три процентных ставки (в зависимости от даты основания бизнеса и его годового оборота): 5% годовых - если выручка в 25 млн грн и создаются минимум 2 рабочих места в течение первого квартала; 7% годовых - для бизнеса с выручкой до 25 млн грн; 9% годовых - для бизнеса с выручкой до 50 млн грн.