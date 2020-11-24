Програма "5-7-9": бізнес за тиждень взяв ще 324 млн грн дешевих кредитів

“Від моменту старту Програми "Доступні кредити 5-7-9%" уповноважені банки вже видали 5 813 позик на загальну суму в 13,458 мільярда гривень”, — йдеться у повідомленні.

Як вказано, із загальної суми 9,519 мільярда гривень були видані як рефінансування попередньо отриманих позик, 2,602 мільярда підприємці отримали на капітальні інвестиції та 1,337 (1,222) мільярда гривень як антикризові кредити під 3%.

“За останній тиждень уповноважені банки видали 222 кредити на загальну суму в 324 мільйонів гривень”, — додали у Мінфіні.

Так, 33% (107 мільйонів гривень) від цієї суми — угоди з рефінансування попередньо виданих кредитів, 31,4% (102 мільйони гривень) — інвестиційні кредити, 35,6% (115 мільйонів гривень) — антикризові кредити під 3%.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України вніс зміни в умови програми “Доступні кредити 5-7-9%”.

Додамо, державна кредитна програма "Доступні кредити 5-7-9%" покликана спростити доступ мікро- та малого бізнесу до банківського кредитування.

У межах програми діють три відсоткові ставки (залежно від дати заснування бізнесу та його річного обороту): 5% річних – якщо виручка до 25 млн грн і створюються мінімум 2 робочих місця протягом першого кварталу; 7% річних – для бізнесу з виручкою до 25 млн грн; 9% річних – для бізнесу з виручкою до 50 млн грн.