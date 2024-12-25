Прогноз погоды на январь: температура будет выше нормы

Средняя месячная температура в январе 2025 года прогнозируется на уровне от -3° до +2° в зависимости от региона, что выше нормы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

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«Средняя месячная температура воздуха предполагается 0-3° мороза, на Закарпатье, в Крыму, Одесской и Херсонской областях 0-2° тепла, что на 1,5-2° выше нормы», - сообщили в Укргидрометцентре.

Месячное количество осадков, как отмечается, ожидается на уровне 32-79 мм, что в пределах нормы.

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