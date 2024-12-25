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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Прогноз погоды на январь: температура будет выше нормы

Прогноз погоды на январь: температура будет выше нормы

Киев  •  УНН

 • 2607 просмотра

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Укргидрометцентр прогнозирует среднюю температуру в январе 2025 года от -3° до +2° в зависимости от региона. Месячное количество осадков ожидается в пределах нормы - 32-79 мм.

Средняя месячная температура в январе 2025 года прогнозируется на уровне от -3° до +2° в зависимости от региона, что выше нормы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Детали

«Средняя месячная температура воздуха предполагается 0-3° мороза, на Закарпатье, в Крыму, Одесской и Херсонской областях 0-2° тепла, что на 1,5-2° выше нормы», - сообщили в Укргидрометцентре.

Месячное количество осадков, как отмечается, ожидается на уровне 32-79 мм, что в пределах нормы.

Синоптик рассказала, какой будет погода на Рождество и Новый год в Украине24 дек. 2024, 15:01 • 12942 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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