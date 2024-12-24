Синоптик рассказала, какой будет погода на Рождество и Новый год в Украине

ukenru
Эксклюзив
Российская пропаганда меняет тактику: как работают скрытые нарративы
15:18 • 2475 просмотра

Российская пропаганда меняет тактику: как работают скрытые нарративы

Эксклюзив
Мобилизационные мероприятия и насыщение противопехотным вооружением: военный эксперт назвал вызовы для Украины в 2025 году
14:16 • 26232 просмотра

Мобилизационные мероприятия и насыщение противопехотным вооружением: военный эксперт назвал вызовы для Украины в 2025 году

Рождественские фильмы и мультфильмы, которые улучшат ваше настроение - советы от искусственного интеллекта
13:18 • 87528 просмотра

Рождественские фильмы и мультфильмы, которые улучшат ваше настроение - советы от искусственного интеллекта

Эксклюзив
"Это необъективно": эксперт об "отлично" для главы АРМА на фоне скандалов
12:02 • 75246 просмотра

"Это необъективно": эксперт об "отлично" для главы АРМА на фоне скандалов

Эксклюзив
Экс-руководитель налоговой Хмельницкой области о назначении людей Сокура в комиссии ревизоров ГНС: "Схема по хищению средств в крупных размерах"
09:32 • 101216 просмотра

Экс-руководитель налоговой Хмельницкой области о назначении людей Сокура в комиссии ревизоров ГНС: "Схема по хищению средств в крупных размерах"

Эксклюзив
С какими травмами у военных врачи-офтальмологи сталкиваются чаще всего: ответил профессор Рыков
 • 107489 просмотра

С какими травмами у военных врачи-офтальмологи сталкиваются чаще всего: ответил профессор Рыков

Эксклюзив
Поправки к законопроекту №11493. Ограничение для дистрибьюторов до 20% может оставить аптеки без лекарств - президент АВЛУ
 • 130116 просмотра

Поправки к законопроекту №11493. Ограничение для дистрибьюторов до 20% может оставить аптеки без лекарств - президент АВЛУ

До 3400 гривен за нарушение комендантского часа: Кабмин внес в Раду законопроект
 • 116981 просмотра

До 3400 гривен за нарушение комендантского часа: Кабмин внес в Раду законопроект

Эксклюзив
Праздничная суета может вызвать стресс: психолог дала советы, как этого избежать
 • 123615 просмотра

Праздничная суета может вызвать стресс: психолог дала советы, как этого избежать

Эксклюзив
Разлив мазута в Черном море из-за аварии российских танкеров: убытки могут достичь миллиардов
 • 119363 просмотра

Разлив мазута в Черном море из-за аварии российских танкеров: убытки могут достичь миллиардов

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
путин мог отказаться от захвата Покровска и поставил армии другую задачу: анализ ISW

путин мог отказаться от захвата Покровска и поставил армии другую задачу: анализ ISW

 • 29236 просмотра
"Ему в москве почему-то выгоднее": Зеленский рассказал об отвергнутых Фицо вариантах по газу

"Ему в москве почему-то выгоднее": Зеленский рассказал об отвергнутых Фицо вариантах по газу

 • 18540 просмотра
Нолан снимет "Одиссею": Холланд и другие звезды в новом эпосе

Нолан снимет "Одиссею": Холланд и другие звезды в новом эпосе

 • 108627 просмотра
Sony Pictures поддерживает Блейк Лайвли в деле против Джастина Балдони

Sony Pictures поддерживает Блейк Лайвли в деле против Джастина Балдони

 • 104960 просмотра
Санта-Клаус начинает рождественское путешествие по всему миру: стартует отслеживание маршрута

Санта-Клаус начинает рождественское путешествие по всему миру: стартует отслеживание маршрута

09:42 • 74778 просмотра
публикации
Российская пропаганда меняет тактику: как работают скрытые нарративы

Российская пропаганда меняет тактику: как работают скрытые нарративы
Эксклюзив

15:18 • 2446 просмотра
Рождественские фильмы и мультфильмы, которые улучшат ваше настроение - советы от искусственного интеллекта

Рождественские фильмы и мультфильмы, которые улучшат ваше настроение - советы от искусственного интеллекта

13:18 • 87507 просмотра
Поправки к законопроекту №11493. Ограничение для дистрибьюторов до 20% может оставить аптеки без лекарств - президент АВЛУ

Поправки к законопроекту №11493. Ограничение для дистрибьюторов до 20% может оставить аптеки без лекарств - президент АВЛУ
Эксклюзив

 • 130116 просмотра
Рецепты рождественских напитков: чем согреться на Сочельник - от узвара до эг-нога

Рецепты рождественских напитков: чем согреться на Сочельник - от узвара до эг-нога

 • 130264 просмотра
Центр позвоночника в Броварах: история успеха и заботы о здоровье громады

Центр позвоночника в Броварах: история успеха и заботы о здоровье громады
Эксклюзив

 • 131551 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Тимоти Шаламе станцевал без рубашки в прямом эфире в Instagram

Тимоти Шаламе станцевал без рубашки в прямом эфире в Instagram

14:26 • 7904 просмотра
Санта-Клаус начинает рождественское путешествие по всему миру: стартует отслеживание маршрута

Санта-Клаус начинает рождественское путешествие по всему миру: стартует отслеживание маршрута

09:42 • 74778 просмотра
Sony Pictures поддерживает Блейк Лайвли в деле против Джастина Балдони

Sony Pictures поддерживает Блейк Лайвли в деле против Джастина Балдони

 • 104960 просмотра
Нолан снимет "Одиссею": Холланд и другие звезды в новом эпосе

Нолан снимет "Одиссею": Холланд и другие звезды в новом эпосе

 • 108627 просмотра
Украинская каратистка Анжелика Терлюга впервые стала мамой

Украинская каратистка Анжелика Терлюга впервые стала мамой

 • 103453 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

Синоптик рассказала, какой будет погода на Рождество и Новый год в Украине

Синоптик рассказала, какой будет погода на Рождество и Новый год в Украине

Киев  •  УНН

 • 2479 просмотра

Read in English

На Рождество в Украине ожидается снег в прикарпатских областях и дождь на юге. Температура будет колебаться от -3 до +12 градусов, а на Новый год существенных изменений в погоде не предвидится.

На Рождество в Украине ожидается снег в «околокарпатских» областях и дождь на юге, температура будет колебаться от -3 до +12 градусов. На Новый год существенных изменений в погоде не предвидится. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook, пишет УНН.

Детали

«Рождество в Украине будет со снегом в околокарпатских областях и с дождем в южной части. Влияние южного циклона», - написала Диденко.

На остальной территории Украины, по ее словам, ожидается преимущественно облачная, однако без осадков. «Погода, которую обусловит антициклональный масштабный массив, занимающий значительную часть континентальной Европы», - отметила она.

Температура воздуха в ночь на Рождество ожидается в пределах 0...+4 градусов, на западе 0...-3 градуса.

В течение дня 25-го декабря в Украине предполагается +1...+4 градуса, на западе и крайнем севере от 2 тепла до 2 мороза, в южной части +4...+9, в Крыму до +12 градусов.

В Киеве на Рождество осадки маловероятны. Ночью около нуля, днем 0...+2 градуса.

«На Новый год погода в Украине не претерпит особых изменений», - сообщила Диденко.

В Украине ожидается туман на Сочельник и Рождество24 дек. 2024, 10:08 • 10014 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Общество
yevropaЕвропа
krymКрым
ukrainaУкраина
kievКиев