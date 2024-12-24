Синоптик рассказала, какой будет погода на Рождество и Новый год в Украине
Киев • УНН
На Рождество в Украине ожидается снег в прикарпатских областях и дождь на юге. Температура будет колебаться от -3 до +12 градусов, а на Новый год существенных изменений в погоде не предвидится.
На Рождество в Украине ожидается снег в «околокарпатских» областях и дождь на юге, температура будет колебаться от -3 до +12 градусов. На Новый год существенных изменений в погоде не предвидится. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook, пишет УНН.
Детали
«Рождество в Украине будет со снегом в околокарпатских областях и с дождем в южной части. Влияние южного циклона», - написала Диденко.
На остальной территории Украины, по ее словам, ожидается преимущественно облачная, однако без осадков. «Погода, которую обусловит антициклональный масштабный массив, занимающий значительную часть континентальной Европы», - отметила она.
Температура воздуха в ночь на Рождество ожидается в пределах 0...+4 градусов, на западе 0...-3 градуса.
В течение дня 25-го декабря в Украине предполагается +1...+4 градуса, на западе и крайнем севере от 2 тепла до 2 мороза, в южной части +4...+9, в Крыму до +12 градусов.
В Киеве на Рождество осадки маловероятны. Ночью около нуля, днем 0...+2 градуса.
«На Новый год погода в Украине не претерпит особых изменений», - сообщила Диденко.
В Украине ожидается туман на Сочельник и Рождество24 дек. 2024, 10:08 • 10014 просмотров