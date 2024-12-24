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В Украине ожидается туман на Сочельник и Рождество

В Украине ожидается туман на Сочельник и Рождество

Киев  •  УНН

 • 3079 просмотра

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В Украине 24-25 декабря ожидается туман с видимостью 200-500 метров, кроме западных и большинства южных областей. ГСЧС объявила желтый уровень опасности из-за возможного осложнения движения транспорта.

По Украине ожидается туман в канун Рождества и утром на Рождество, предупредили в ГСЧС Украины, пишет УНН.

Детали

«Внимание! Туман! До конца дня 24 декабря в Украине, кроме западных и большинства южных областей, в Киеве и регионе, а также ночью и утром 25 декабря в северной части страны синоптики прогнозируют туман. Видимость 200-500 метров. И уровень опасности, желтый», - говорится в сообщении ГСЧС в соцсетях.

Погодные условия, как указано, могут привести к осложнению движения транспорта. «Придерживайтесь правил дорожного движения и будьте внимательны! Берегите себя и близких!» - отметили в ГСЧС.

Погода на Сочельник и Рождество: синоптик рассказала, где в Украине будет снежить23 дек. 2024, 10:59 • 18120 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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