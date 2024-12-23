Погода на Сочельник и Рождество: синоптик рассказала, где в Украине будет снежить
Киев • УНН
На Сочельник в Украине ожидается преимущественно теплая погода с температурой от +2 до +15 градусов, теплее всего будет в Крыму. На Рождество прогнозируют снег на западе и дожди на юге страны.
На Сочельник в Украине ожидается нехолодная погода с температурой преимущественно от +2 до +15 градусов, теплее всего будет на юге. На Рождество прогнозируют снег на западе и дожди на юге страны, сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook, пишет УНН.
Детали
"На Сочельник в Украине будет нехолодно, в течение дня температура воздуха составит +2...+4 градуса, а в центральной части, на юге и на юго-востоке даже тепло, +4...+9 градусов, в Крыму +10...+15 градусов! Только в западной части местами завтра ожидается более свежая погода, от 1 мороза до 2 тепла", - сообщила синоптик.
По ее словам, преимущественно мокрый снег пройдет в западных областях, может дойти вечером до Житомирщины и Черниговщины. На остальной территории Украины 24-го декабря без осадков.
Ветер восточного направления, умеренный, на юге порывистый.
В Киеве 24-го декабря без существенных осадков. Ночью около нуля, днем +2...+4 градуса.
"25-го декабря, на Рождество, снег ожидается в западных областях, дожди пройдут в южной части, на остальной территории без осадков. Температура воздуха особо не изменится, только в ночь на Рождество на западе Украины похолодает до -2...-6 градусов. Однако днем повсеместно ожидается +1...+6 градусов", - рассказала синоптик.