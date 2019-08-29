Профильный комитет поддержал назначение Рябошапки на должность генпрокурора
Киев • УНН
КИЕВ. 29 августа. УНН. Комитет ВР по вопросам правоохранительных органов поддержал назначение Руслана Рябошапки на должность генерального прокурора, передает корреспондент УНН.
Добавим, что комитет сначала поддержал увольнение Юрия Луценко с должности Генерального прокурора Украины.
Решение о назначении Рябошапки в комитете поддержало большинство.
Как сообщал УНН, Луценко пришел на комитет ВР по вопросам правовой политики.