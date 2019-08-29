Профильный комитет поддержал назначение Рябошапки на должность генпрокурора

Добавим, что комитет сначала поддержал увольнение Юрия Луценко с должности Генерального прокурора Украины.

Решение о назначении Рябошапки в комитете поддержало большинство.

Как сообщал УНН, Луценко пришел на комитет ВР по вопросам правовой политики.