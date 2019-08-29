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Луценко прийшов на комітет ВР з питань правової політики

Луценко прийшов на комітет ВР з питань правової політики

Київ • УНН

 • 13413 перегляди

КИЇВ. 29 серпня. УНН. Генеральний прокурор України Юрій Луценко прийшов на засідання комітету ВР з питань правової політики, передає кореспондент УНН.

Юрій Луценко прибув туди на запрошення членів комітету.

Також на засіданні присутній голова Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів Віталій Грушковський та представник Президента у ВР, перший віце-спікер Руслан Стефанчук. Комітет розглянув два питання: проекти постанов про надання ВР згоди на звільнення Луценка з посади Генерального прокурора та проект постанови про надання згоди на призначення на посаду Генпрокурора Руслана Рябошапки.

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Присутній на засіданні Грушковський повідомив про наявність двох дисциплінарних проваджень на розгляді КДКП.
Комітет підтримав обидва проекти постанови винесені на розгляд.

Нагадаємо, Луценко написав заяву про відставку.

Українські Національні Новини

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