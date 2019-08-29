Луценко оцінив свого ймовірного наступника на посаді Генпрокурора
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Генеральний прокурор Юрій Луценко вважає, що його ймовірному наступнику Руслану Рябошапці буде складніше на цій посаді. Про це Генпрокурор заявив в інтерв'ю Дмитру Гордону, передає УНН.
"Я знаю його (Руслана Рябошапку - ред.) фактично заочно", - вказав Луценко, додавши, що часто бачив його на різних форумах, зокрема і щодо проблем антикорупційної діяльності, і він знається на цих питаннях.
"Стосовно, яким він буде Генпрокурором, йому буде складніше. Підозрюю, що він не зможе говорити "ні" у багатьох випадках..." - додав Луценко.
Також Генпрокурор оцінив запропоновані зміни до закону про прокуратуру.
"Перейменування в Офіс Генерального прокурора, офіс регіонального прокурора і окружні прокуратури - це означає реорганізація для того, щоб могти зняти будь-кого. Це називається політична чистка", - додав він.
Нагадаємо, Генеральний прокурор Юрій Луценко написав заяву на ім’я Президента України Володимира Зеленского про звільнення з займаної посади.