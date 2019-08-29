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Луценко оцінив свого ймовірного наступника на посаді Генпрокурора

Луценко оцінив свого ймовірного наступника на посаді Генпрокурора

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 серпня. УНН. Генеральний прокурор Юрій Луценко вважає, що його ймовірному наступнику Руслану Рябошапці буде складніше на цій посаді. Про це Генпрокурор заявив в інтерв'ю Дмитру Гордону, передає УНН.

"Я знаю його (Руслана Рябошапку - ред.) фактично заочно", - вказав Луценко, додавши, що часто бачив його на різних форумах, зокрема і щодо проблем антикорупційної діяльності, і він знається на цих питаннях.

"Стосовно, яким він буде Генпрокурором, йому буде складніше. Підозрюю, що він не зможе говорити "ні" у багатьох випадках..." - додав Луценко.

Також Генпрокурор оцінив запропоновані зміни до закону про прокуратуру.

"Перейменування в Офіс Генерального прокурора, офіс регіонального прокурора і окружні прокуратури - це означає реорганізація для того, щоб могти зняти будь-кого. Це називається політична чистка", - додав він.

Нагадаємо, Генеральний прокурор Юрій Луценко написав заяву на ім’я Президента України Володимира Зеленского про звільнення з займаної посади.

Українські Національні Новини

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