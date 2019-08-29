Луценко написав заяву про відставку
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Генеральний прокурор Юрій Луценко написав заяву на ім’я Президента України Володимира Зеленского про звільнення з займаної посади. Про це повідомила речниця Генпрокурора Лариса Сарган у Twitter, передає УНН.
"Юрій Луценко підписав заяву на ім’я президента Зеленского про звільнення з посади Генерального прокурора", - вказала Сарган.
Додамо, 12 травня 2016 року Юрій Луценко був призначений Генеральним прокурором України.
Нагадаємо, 29 серпня ВР планує дати згоду на звільнення Луценка з посади Генпрокурора.
Раніше Президент Володимир Зеленський заявив, що кандидатуру заступника керівника Офісу Президента Руслана Рябошапки розглядають для призначення на посаду Генерального прокурора.