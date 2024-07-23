Киев • УНН
Профильный комитет Верховной Рады единогласно поддержал продление военного положения и мобилизации в Украине. Президент Зеленский внес законопроекты о продлении этих мер на 90 дней с 12 августа.
Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки поддержал продление военного положения и мобилизации в Украине, сообщил во вторник нардеп Ярослав Железняк, передает УНН.
"Комитет по вопросам обороны поддержал два указа Президента на утверждение Парламентом:
ЗА - 13 голосов, единогласно", - написал Железняк в Telegram.
По его словам, дальше нужно набрать 226+ голосов в Верховной Раде. После чего документы должен подписать Президент.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты, которыми предлагает продлить действие в Украине военного положения и всеобщей мобилизации с 12 августа на 90 дней.