Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки поддержал продление военного положения и мобилизации в Украине, сообщил во вторник нардеп Ярослав Железняк, передает УНН.

"Комитет по вопросам обороны поддержал два указа Президента на утверждение Парламентом:

О продлении действия военного положения;

О продлении всеобщей мобилизации.



ЗА - 13 голосов, единогласно", - написал Железняк в Telegram.

По его словам, дальше нужно набрать 226+ голосов в Верховной Раде. После чего документы должен подписать Президент.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты, которыми предлагает продлить действие в Украине военного положения и всеобщей мобилизации с 12 августа на 90 дней.