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Профилактировать заболевания легче и в десятки раз дешевле, чем потом его лечить - НАН

Киев • УНН

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КИЕВ. 4 ноября. УНН. Профилактика здравоохранения нуждается в государственной поддержке. Такое мнение в комментарии УНН высказал доктор медицинских наук, профессор, заведующий отделом Института физиологии им. Богомольца НАН Украины Виктор Досенко.

"Сегодня очень нужно, чтобы на профилактику обратило внимание государство. Чтобы государство посчитало деньги, которые нужно выделить на это, чтобы потом не тратить в десятки, а то и в сотни раз больше на лечение. Ведь на лечение, очевидно, в этой стране у людей еще долго не будет денег. Поэтому нужно приоритетом сделать выделение средств именно на популяризацию знаний о заболеваниях, должна  быть принята государственная программа выделения таких средств, должны привлекаться соответствующие фонды. Сейчас, к сожалению, такой программы нет и нет заинтересованной стороны в распространении этих знаний ", - отметил он.

В.Досенко также отметил, что при желании и необходимом финансировании наладить систему профилактики здравоохранения можно очень быстро.

"Я думаю, что при желании, имея средства - за год можно развернуть достаточное адекватную программу профилактики и тех же сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. И достучаться до каждого украинца, чтобы он просто посчитал деньги: сколько он потратит на лечение и сколько на то, чтобы не заболеть тем или иным заболеванием. Тем более, что потратить несколько часов на то же медобследование - это в десятки раз дешевле и быстрее, чем потом месяцами лечиться, отдавая все свои сбережения ", - отметил он.

Однако, по словам В.Досенка, потребность привить украинцам понимание важности заботы о себе стоит остро. В других странах, благодаря грамотно построенной системе профилактики заболеваний, люди осознают ответственность за себя, за свою жизнь и за свое самочувствие.

"Профилактика - это основа науки об общественном здоровье, это наиболее эффективный метод лечения, так говорят. Это наука о том, как нужно лечить и именно благодаря этой науке в цивилизованных странах мира преодолены эпидемии кишечных инфекций и других. Любое заболевание возникает в результате так называемого "дьявольского круга". Оно заключается в том, что один фактор, который возникает при заболевании - влечет за собой другой. И так один за другим, и заболевание ускоряется, оно замыкается в самом организме и разомкнуть этот круг бывает чрезвычайно трудно. На это уходят годы, даже если мы вовремя поставили диагноз и есть правильное лечение. Во всех странах это понимают и поэтому выделяют средства именно на пропаганду здорового образа жизни, популяризацию научных знаний, и это движется. Нам надо дать понимание людям о том, что они сами являются движущей силой своего самочувствия и своего здоровья ", - отметил он.

Напомним, по словам О.Мусия, в Украине отсутствует система профилактики из-за не реформированной системы здравоохранения.

Как сообщал УНН, по словам экс-министра здравоохранения Украины Василия Князевича, основными направлениями в борьбе с раком является своевременная диагностика и профилактика.

В свою очередь, врачи утверждают, в случае, если пациент обращается к врачу на ранних стадиях рака - то процент того, что он выздоровеет полностью и вернется к полноценной жизни сегодня чрезвычайно высок.

Также напомним, по словам руководителя ассоциации частных клиник Украины Олега Спиженко, в Украине нужно создать систему мер профилактики заболеваний.

По его словам, такая система профилактики должна основываться на опыте зарубежных стран.

Украинские Национальные Новости

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