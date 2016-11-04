Профилактировать заболевания легче и в десятки раз дешевле, чем потом его лечить - НАН

"Сегодня очень нужно, чтобы на профилактику обратило внимание государство. Чтобы государство посчитало деньги, которые нужно выделить на это, чтобы потом не тратить в десятки, а то и в сотни раз больше на лечение. Ведь на лечение, очевидно, в этой стране у людей еще долго не будет денег. Поэтому нужно приоритетом сделать выделение средств именно на популяризацию знаний о заболеваниях, должна быть принята государственная программа выделения таких средств, должны привлекаться соответствующие фонды. Сейчас, к сожалению, такой программы нет и нет заинтересованной стороны в распространении этих знаний ", - отметил он.

В.Досенко также отметил, что при желании и необходимом финансировании наладить систему профилактики здравоохранения можно очень быстро.

"Я думаю, что при желании, имея средства - за год можно развернуть достаточное адекватную программу профилактики и тех же сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. И достучаться до каждого украинца, чтобы он просто посчитал деньги: сколько он потратит на лечение и сколько на то, чтобы не заболеть тем или иным заболеванием. Тем более, что потратить несколько часов на то же медобследование - это в десятки раз дешевле и быстрее, чем потом месяцами лечиться, отдавая все свои сбережения ", - отметил он.

Однако, по словам В.Досенка, потребность привить украинцам понимание важности заботы о себе стоит остро. В других странах, благодаря грамотно построенной системе профилактики заболеваний, люди осознают ответственность за себя, за свою жизнь и за свое самочувствие.

"Профилактика - это основа науки об общественном здоровье, это наиболее эффективный метод лечения, так говорят. Это наука о том, как нужно лечить и именно благодаря этой науке в цивилизованных странах мира преодолены эпидемии кишечных инфекций и других. Любое заболевание возникает в результате так называемого "дьявольского круга". Оно заключается в том, что один фактор, который возникает при заболевании - влечет за собой другой. И так один за другим, и заболевание ускоряется, оно замыкается в самом организме и разомкнуть этот круг бывает чрезвычайно трудно. На это уходят годы, даже если мы вовремя поставили диагноз и есть правильное лечение. Во всех странах это понимают и поэтому выделяют средства именно на пропаганду здорового образа жизни, популяризацию научных знаний, и это движется. Нам надо дать понимание людям о том, что они сами являются движущей силой своего самочувствия и своего здоровья ", - отметил он.

Напомним, по словам О.Мусия, в Украине отсутствует система профилактики из-за не реформированной системы здравоохранения.

Как сообщал УНН, по словам экс-министра здравоохранения Украины Василия Князевича, основными направлениями в борьбе с раком является своевременная диагностика и профилактика.

В свою очередь, врачи утверждают, в случае, если пациент обращается к врачу на ранних стадиях рака - то процент того, что он выздоровеет полностью и вернется к полноценной жизни сегодня чрезвычайно высок.

Также напомним, по словам руководителя ассоциации частных клиник Украины Олега Спиженко, в Украине нужно создать систему мер профилактики заболеваний.

По его словам, такая система профилактики должна основываться на опыте зарубежных стран.