Профілактувати захворювання легше і в десятки разів дешевше, ніж потім його лікувати – НАН

“Сьогодні дуже потрібно, щоб на профілактику звернула увагу держава. Щоб держава порахувала гроші, які потрібно виділити на це, щоб потім не витрачати у десятки, а то і в сотні разів більше на лікування. Адже на лікування, очевидно, в цій країні у людей ще довго не буде грошей. Тому потрібно пріоритетом зробити виділення коштів саме на популяризацію знань про захворювання, Має бути прийнята державна програма виділення таких коштів, мають залучатися відповідні фонди. Зараз, на жаль, такої програми немає і немає зацікавленої сторони в поширенні цих знань”, — відзначив він.

В.Досенко також наголосив на тому, що за бажання та необхідного фінансування налагодити систему профілактики охорони здоров’я можна дуже швидко.

“Я думаю, що маючи бажання, маючи кошти — за рік можна розгорнути достатню адекватну програму профілактики і тих же серцево-судинних і онкологічних захворювань. І достукатися до кожного українця, щоб він просто порахував гроші: скільки він витратить на лікування і скільки на те, щоб не захворіти тим чи іншим захворюванням. Тим паче, що витратити кілька годин на те ж медобстеження — це в десятки разів дешевше і швидше, аніж потім місяцями лікуватися, віддаючи усі свої збереження”, — відзначив він.

Водночас, за словами В.Досенка, потреба прищепити українцям розуміння важливості піклування про себе стоїть гостро. В інших країнах, завдяки грамотно побудованій системі профілактики захворювань, люди усвідомлюють відповідальність за себе, за своє життя і за своє самопочуття.

“Профілактика — це основа науки про громадське здоров’я, це найбільш ефективний метод лікування, так говорять. Це наука про те, як потрібно лікувати і саме завдяки цій науці в цивілізованих країнах світу подолані епідемії кишкових інфекцій та інших. Будь-яке захворювання виникає внаслідок так званого „диявольського кола“. Воно полягає в тому, що один фактор, який виникає при захворюванні — тягне за собою інший. І так один за одним, і захворювання прискорюється, воно замикається в самому організмі і розімкнути це коло буває надзвичайно важко. На це йдуть роки, навіть якщо ми вчасно поставили діагноз і маємо правильне лікування. В усіх країнах це розуміють і тому виділяють кошти саме на пропаганду здорового способу життя, на популяризацію наукових знань, і це рухається. Нам треба дати розуміння людям про те, що вони самі є рушійною силою свого самопочуття і свого здоров’я”, — відзначив він.

Нагадаємо, за словами О.Мусія, в Україні відсутня система профілактики через не реформовану систему охорони здоров’я.

Як повідомляв УНН, за словами екс-міністра охорони здоров’я України Василя Князевича, основними напрямками у боротьбі з раком є своєчасна діагностика і профілактика.

У свою чергу, лікарі стверджують, у випадку, якщо пацієнт звертається до лікаря на ранніх стадіях раку — то відсоток того, що він видужає повністю і повернеться до повноцінного життя на сьогодні надзвичайно високий.

Також нагадаємо, за словами керівника асоціації приватних клінік України Олега Спіженка, в Україні потрібно створити систему заходів профілактики захворювань.

За його словами, така система профілактики має ґрунтуватися на досвіді іноземних країн.