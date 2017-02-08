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Калибр (семейство ракет)

Профилактика заболеваний должна занимать видное место в развитии семейной медицины - М.Ионов

Киев • УНН

 • 18270 просмотра

КИЕВ. 9 февраля. УНН. При слаженной и комплексной работе Минздрава, семейную медицину в Украине возможно внедрить за 3-5 лет. Об этом в комментарии УНН сказал глава Общественного совета при Минздраве Украины Максим Ионов.

Профилактика заболеваний должна занимать видное место в развитии семейной медицины - М.Ионов

Также, по словам М.Ионова, семейная медицина в Украине имеет право на существование в условиях ее четкого упорядочения и приближения к пациенту. А профилактика заболеваний должна занимать значительное место в развитии семейной медицины, отметил он.

"Профилактика должна занимать важное место, но следует принять во внимание тот факт, что в Украине очень большая часть населения отягощена хроническими заболеваниями. И это прежде всего, заболевания сердечно-сосудистой системы, онкологические заболевания, то есть это такой значительный груз, и просто профилактикой не обойтись. Однако для молодежи и работающего населения профилактика должна занимать значительное место", - отметил М.Ионов.

Напомним, как сообщал УНН, специалисты отмечают, что сейчас в Украине на уровне государства, до сих пор не существует единой системы профилактики онкозаболеваний.

По этим причинам, по словам руководителя Ассоциации частных клиник Украины и владельца МЦ "Клиника Спиженко" Олега Спиженко, каждый десятый пациент получает медицинскую помощь в частных заведениях.

"За последние годы доля рынка медицинских услуг в частном секторе растет, к сожалению, и из-за причин упадка финансирования государственного коммунального сектора", - сказал он.

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