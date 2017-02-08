Профілактика захворювань повинна посідати чільне місце у розвитку сімейної медицини – М.Іонов
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. При злагодженій та комплексній роботі МОЗу, сімейну медицину в Україні можливо впровадити за 3-5 років. Про це у коментарі УНН зазначив голова Громадської ради при МОЗ України Максим Іонов.
Також, за словами М.Іонова, сімейна медицина в Україні має право на існування за умов її чіткого впорядкування та наближення до пацієнта. А профілактика захворювань має посідати значне місце у розвитку сімейної медицини, зауважив він.
“Профілактика має займати значене місце, але слід взяти до уваги той факт, що в Україні дуже велика частина населення обтяжена хронічними захворюваннями. І це перш за все, захворювання серцево-судинної системи, онкологічні захворювання, тобто це такий значний тягар, і просто профілактикою не обійтися. Однак для молоді і працюючого населення профілактика має займати значне місце”, - зазначив М.Іонов.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, фахівці наголошують на тому, що наразі в Україні, на рівні держави, досі не існує єдиної системи профілактики онкозахворювань.
З цих причин, за словами керівника Асоціації приватних клінік України та власника МЦ “Клініка Спіженко” Олега Спіженка,
кожен десятий пацієнт отримує медичну допомогу у приватних закладах.
“За останні роки доля ринку медичних послуг у приватному секторі зростає, на жаль, і з причин занепаду фінансування державного комунального сектору”, - сказав він.