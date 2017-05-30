Проект создания Украинского культурного фонда в ближайшее время передадут в Минюст
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. Министерство культуры в ближайшее время передаст в Министерство юстиции на утверждение положение об Украинском культурном фонде, в котором будет создан штат на 40 человек, включая руководство. Об этом на сегодняшнем совещании по реализации закона об Украинском культурном фонде заявил министр культуры Евгений Нищук, передает корреспондент УНН.
"На сегодня в Министерстве культуры разработан проект положения об Украинском культурном фонде, форму биографической справки кандидата в состав наблюдательного совета Фонда, первоочередные проекты нормативных актов, которые разрабатываются в структурных подразделениях Министерства культуры и в ближайшее время будут направлены в Министерство юстиции Украины для дальнейшего их утверждения", - сказал Е.Нищук.
По его словам, проект акта обнародован на сайте Министерства культуры для общественного обсуждения "чтобы не говорили, что где-то оно исчезает".
Вместе с тем Министерство культуры разрабатывает структуру дирекции Украинского культурного фонда и финансовое обеспечение деятельности этого культурного учреждения.
"Штатная численность культурного фонда предлагается в составе 40 единиц, в которую войдут должности исполнительного директора и заместителя соответствующего профессионального направления, специалисты творческого направления, которые будут курировать экспертные советы фонда, специалисты финансово-хозяйственного направления. Согласно закону, экспертные советы не входят в штатную численность дирекции фонда, но работа специалистов, которые входят в состав экспертных советов, должна оплачиваться", - также отметил министр культуры.
"Считаем, что экспертные советы должны полностью охватить сферу культуры и искусства. В частности, это изобразительное искусство, живопись, графика и скульптура, декоративно-прикладное миистецтво, фотоискусство, театральное искусство, киноискусство, хореографическое искусство, музыкальное искусство, цирковое искусство, реализация международных проектов и сотрудничество с диаспорами, поддержка инновационных проектов, популяризация культурного наследия развитие речи и литературы, поддержка любительского искусства", - сказал Е.Нищук.
Напомним, Минкульт предложил выделить 100 млн грн из госбюджета для Украинского культурного фонда.