Проект створення Українського культурного фонду найближчим часом передадуть в Мін'юст
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Міністерство культури найближчим часом передасть до Міністерства юстиції на затвердження положення про Український культурний фонд, в якому буде створено штат на 40 осіб, включаючи керівництво. Про це на сьогоднішній нараді щодо реалізації закону про Український культурний фонд заявив міністр культури Євген Нищук, передає кореспондент УНН.
“Станом на сьогодні в Міністерстві культури розроблено проект положення про Український культурний фонд, форму біографічної довідки кандидата до складу наглядової ради Фонду, першочергові проекти нормативних актів опрацьовуються в структурних підрозділах Міністерства культури і найближчим часом будуть надіслані до Міністерства юстиції України для подальшого їх затвердження”, — сказав Є.Нищук.
За його словами, проект акту оприлюднено на сайті Міністерства культури для громадського обговорення “щоб не казали, що десь воно зникає”.
Разом з тим Міністерство культури опрацьовує структуру дирекції Українського культурного фонду та фінансове забезпечення діяльності цієї культурної установи.
"Штатна чисельність культурного фонду пропонується у складі 40 одиниць, до якої увійдуть посади виконавчого директора і заступника відповідного фахового спрямування, спеціалісти творчого напрямку, які куруватимуть експертні ради фонду, спеціалісти фінансово-господарського напрямку. Відповідно до закону, експертні ради не входять до штатної чисельності дирекції фонду, але робота фахівців, які входять до складу експертних рад, має оплачуватися“, - також зазначив міністр культури.
“Вважаємо, що експертні ради мають повністю охопити сферу культури і мистецтва. Зокрема, образотворче мистецтво, живопис, графіка і скульптура, декоративно-прикладне міистецтво, фотомистецтво, театральне мистецтво, кіномистецтво, хореографічне мистецтво, музичне мистецтво, циркове мистецтво, реалізація міжнародних проектів та співпраця з діаспорами, підтримка інноваційних проектів, популяризація культурного надбання розвиток мови та літератури, підтримка аматорського мистецтва”, — сказав Є.Нищук.
Нагадаємо, Мінкульт запропонував виділити 100 млн грн з держбюджету для Українського культурного фонду.