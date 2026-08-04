"Продержаться осталось три дня" - синоптик дала прогноз, когда спадет жара
Киев • УНН
Синоптик Диденко прогнозирует, что до 7-9 августа жара в Украине спадет. В ближайшие дни температура достигнет +39...+40 градусов, а в Киеве до +35.
Жара в Украине продлится еще три дня, затем придет более свежая воздушная масса, сообщила во вторник синоптик Наталка Диденко в соцсетях, пишет УНН.
Дорогие украинцы, кто не любит жару! Продержаться осталось всего три дня. Уже 7-го августа на западе, а 8-9 августа в большинстве регионов Украины жаре прищемит хвост новая более свежая воздушная масса
А пока что в ближайшие эти три дня, по данным синоптика, "Украина побудет одной из самых жарких стран Европы".
По прогнозу Диденко, завтра, 5 августа, "максимальная температура воздуха составит +32...+39 градусов, местами вероятно до +40 градусов. Без осадков".
В Киеве, по ее словам, в среду ожидается сухая и очень жаркая погода, днем до +35 градусов.
"Потом полежать морской звездой в комнате или офисе еще два дня, 6 и 7 августа, а там уже вечером в пятницу дождаться благодатного дождя с грозой и в субботу, 8-го августа, можно спокойно выбраться на базар или природу или просто наслаждаться свежестью из окон на любимом диванчике. Еще немного, еще - сильная жара, однако неделя завершится комфортной температурой воздуха", - отметила Диденко.
Украину накроет жара до +40, жарче всего будет 6 августа - синоптик03.08.26, 15:34 • 3104 просмотра