Проблемы с маршрутками во Львове возникли из-за морозов - горсовет
Киев • УНН
КИЕВ. 7 января. УНН. Сегодня сложная ситуация с работой общественного транспорта, в связи с сильными морозами. Автобусы по техническим причинам сходят с маршрутов, замерзают двери, дизель. Об этом УНН сообщили в управлении транспорта Львовского городского совета.
В соответствии с планом выходного дня, на маршрутах должно работать 427 автобусов, по состоянию на 13:00 ч было 163 автобуса. Однако, выпуск машин продолжается. Отогретые автобусы выходят на маршруты.
"План по выпуску автобусов на сегодня - 427 машин. Реально на маршрутах работает меньше. Перевозчики сообщают, что автобусы сходят с маршрутов по техническим причинам - замерзают двери, дизель. Техника не выдерживает таких морозов ", - сообщил Виктор Щир, начальник управления транспорта Львовского горсовета
"Все автобусы работают на дизеле, который выдерживает температуру до минус 15. Такую гарантию дают нам поставщики дизеля. Температура значительно ниже, чем минус 15, поэтому работать тяжело", - отметил Николай Шкурган, директор предприятия "Мера и К".
"Наши машины выехали по максимуму. Есть проблемы с частными перевозчиками, желтые "Богданы" не выдерживают мороза - замерзли аккумуляторы, замерзли системы. Пробуем разогревать и заводить автобусы. К дизелю добавили присадку, но она мало помогла. Те автобусы, которые с 10.00 на маршрутах, уже дважды заезжали на ул. Авиационную, чтобы разогревать систему. Делаем все возможное, чтобы транспорт мог работать", - рассказал директор АТП № 1 Ярослав Иванец.
Как сообщили в диспетчерской службе ЛКП "Львовэлектротранс", по состоянию на 10:00 ч утра на маршруты выехали 40 трамваев, при плане 39, и 22 троллейбуса, при плане 30.
"Сейчас трамваи курсируют лучше. Есть проблемы с троллейбусами, потому что машины замерзают на линии. По состоянию на 12:00 ч выпуск был увеличен до 24 машин", - добавили в диспетчерской службе ЛКП "Львовэлектротранс".
Напомним, на маршруты во Львове не вышли 405 с 502 автобусов.