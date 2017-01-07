Проблеми з маршрутками у Львові виникли через морози - міськрада

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Київ • УНН

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КИЇВ. 7 січня. УНН. Сьогодні складна ситуація з роботою громадського транспорту, у зв’язку зі сильними морозами. Автобуси з технічних причин сходять з маршрутів, замерзають двері, дизель. Про це УНН повідомили в управлінні транспорту Львівської міської ради.

Відповідно до плану вихідного дня, на маршрутах мало б працювати 427 автобусів, станом на 13:00 год було 163 автобуси. Однак, випуск машин продовжується. Відігріті автобуси виходять на маршрути.

“План по випуску автобусів на сьогодні — 427 машин. Реально на маршрутах працює менше. Перевізники повідомляють, що автобуси сходять з маршрутів через технічні причини — замерзають двері, дизель. Техніка не витримує таких морозів”, — повідомив Віктор Щир, начальник управління транспорту ЛМР.

“Всі автобуси працюють на дизелі, який витримує температуру до мінус 15. Таку гарантію дають нам постачальники дизелю. Температура значно нижча, ніж мінус 15, тому працювати важко”, — зазначив Микола Шкурган, директор підприємства “Міра і К”.

“Наші машини виїхали по максимуму. Є проблеми з приватними перевізниками, жовті „Богдани“ не витримують морозу — посідали акумулятори, позамерзали системи. Пробуємо розігрівати і заводити автобуси. До дизелю додали присадку, але вона мало допомогла. Ті автобуси, які з 10.00 год на маршрутах, вже двічі заїжджали на вул. Авіаційну, щоб розігрівати систему. Робимо все можливе, щоб транспорт міг працювати”, — розповів директор АТП № 1 Ярослав Іванець.

Як повідомили у диспетчерській службі ЛКП “Львівелектротранс”, станом на 10:00 год ранку на маршрути виїхало 40 трамваїв, при плані 39, та 22 тролейбуси, при плані 30.

“Зараз трамваї курсують краще. Є проблеми з тролейбусами, бо машини замерзають на лінії. Станом на 12:00 год випуск було збільшено до 24 машин”, — додали в диспетчерській службі ЛКП “Львівелектротранс”.

Нагадаємо, на маршрути у Львові не вийшло 405 із 502 автобусів.

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