Проблемы с оплатой задерживают поставки российской нефти в Индию - Reuters
Киев • УНН
Проблемы с оплатой задерживают поставки российской нефти Sokol в Индию
Поставка российской сырой нефти Sokol Индийской нефтяной корпорации (IOC) была задержана из-за проблем с оплатой, что вынудило крупнейшего нефтепереработчика Индии использовать свои запасы и покупать больше нефти на Ближнем Востоке, со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
IOC - единственный государственный нефтеперерабатывающий завод, который заключил годовое соглашение на покупку различных российских сортов нефти, включая Sokol, у российской нефтяной компании "Роснефть". Нефть Sokol для IOC поставляет ООО "Сахалин-1" - подразделение "Роснефти", сообщили источники.
Индийские государственные нефтеперерабатывающие предприятия рассчитывают торговлю нефтью с россией в дирхамах Объединенных Арабских Эмиратов после того, как правительство посоветовало им не использовать китайский юань, хотя частные нефтеперерабатывающие заводы по-прежнему платят в юанях из-за отсутствия альтернативы.
Платежи IOC за нефть Sokol были затруднены, поскольку ООО "Сахалин-1" не смогло открыть счет в банке в ОАЭ для приема платежей в дирхамах, сообщили источники.
По данным отгрузки, IOC должна была получить шесть грузов нефти Sokol с конца ноября по декабрь. Это включало NS Century, которая попала под санкции США в прошлом месяце.
Данные показывают, что сейчас эти грузы преимущественно курсируют вокруг Индии и Шри-Ланки, тогда как NS Century направляется в Сингапур.
"Поставщик намерен поставлять сырую нефть. Надеюсь, решение будет найдено в ближайшее время", - сказал один из источников.
Дополнение
Индия стала крупнейшим покупателем морской нефти из россии после отступления европейских покупателей после вторжения россии в Украину в прошлом году.
Министерство нефти Индии сообщило парламентской комиссии, что государственные нефтяные компании сталкиваются с трудностями при оплате за российскую нефть, поскольку не все индийские банки могут обрабатывать платежи за российскую нефть в долларах США, согласно докладу, представленному в парламенте на прошлой неделе.
Индийские нефтеперерабатывающие заводы покупают российскую нефть на условиях поставки на фоне санкций. В прошлом году Индия создала механизм оплаты в рупиях импорта, включая сырую нефть.
Однако поставщики выразили обеспокоенность относительно репатриации средств и высоких расходов, связанных с конвертацией средств, а также рисков колебаний обменного курса, сообщили в министерстве парламентской комиссии.
Там добавили, что поставщики попросили IOC нести дополнительные транзакционные издержки на прием платежей в рупиях.
Министерство также сообщило комиссии, что индийские нефтеперерабатывающие заводы придерживаются потолка цен в 60 долларов за баррель, установленного странами G7 на нефть в российских портах.
Проблемы с оплатой задерживают поставки российской нефти в Индию - Reuters
Проблемы с оплатой задерживают поставки российской нефти Sokol в Индию.
Twitter нарушил контракт, не выплатив миллионные бонусы - Reuters
Twitter, теперь X Corp, обвиняют в нарушении контрактов из-за невыплаты обещанных бонусов, судья вынес решение, согласно калифорнийскому законодательству, посчитав иск обоснованным.
Украина уничтожила 20% Черноморского флота рф: в Минобороны Британии отреагировали на атаку ВСУ по десантному кораблю "Новочеркасск"
Министр обороны Великобритании заявил, что война в Украине не зашла в тупик после того, как ВСУ нанесли удар по российскому кораблю "Новочеркасск", подорвав силы россии на Черном море.
Умеров поблагодарил Британию за подготовку первой группы пилотов к полетам на F-16
Министр обороны Украины поблагодарил Британию за подготовку первой группы пилотов к полетам на F-16.
В минобороны рф заявили о наращивании производства вооружения
По словам министра обороны рф сергея шойгу, российские оборонные компании сейчас работают 24/7 над увеличением производства вооружений для террора в Украине.
Псевдоволонтеры продавали в Харьковской области автомобили, которые привозили из Европы под видом гуманитарки
Представители благотворительных фондов Полтавы и Умани под видом гуманитарной помощи ввозили в Украину автомобили из Европы, а затем продавали их в Харьковской области через интернет-площадки.
россияне атаковали Херсонщину: в Никольском по меньшей мере 26 "прилетов", двое погибших
Российские войска нанесли удар по Херсонской области, зафиксировано по меньшей мере 26 "прилётов" по Никольскому и обстрел Тягинки, что привело к гибели двух человек.
Российское командование безжалостно посылает на "убой" своих пилотов - Игнат
В ВС ВСУ заявляют, что российское командование безжалостно посылает на "убой" своих пилотов.
В Германии из-за наводнений опасаются прорыва дамбы из-за наводнения
Наводнения в Германии усиливают опасения прорыва дамб; аварийные службы укрепляют ослабленные дамбы мешками с песком на фоне непрекращающихся дождей. В Тюрингии из-за сильного наводнения произошли эвакуации.
В Польше оценили время ожидания грузовиков на границе напротив "Ягодина" в более чем месяц
Водители грузовиков на польско-украинской границе в Дорогуске вынуждены ждать более 30 дней из-за перебоев, вызванных протестами, а в 40-километровой очереди стоят 1 500 грузовиков.