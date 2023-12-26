Проблемы с оплатой задерживают поставки российской нефти в Индию - Reuters

Поставка российской сырой нефти Sokol Индийской нефтяной корпорации (IOC) была задержана из-за проблем с оплатой, что вынудило крупнейшего нефтепереработчика Индии использовать свои запасы и покупать больше нефти на Ближнем Востоке, со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

IOC - единственный государственный нефтеперерабатывающий завод, который заключил годовое соглашение на покупку различных российских сортов нефти, включая Sokol, у российской нефтяной компании "Роснефть". Нефть Sokol для IOC поставляет ООО "Сахалин-1" - подразделение "Роснефти", сообщили источники.

Индийские государственные нефтеперерабатывающие предприятия рассчитывают торговлю нефтью с россией в дирхамах Объединенных Арабских Эмиратов после того, как правительство посоветовало им не использовать китайский юань, хотя частные нефтеперерабатывающие заводы по-прежнему платят в юанях из-за отсутствия альтернативы.

Платежи IOC за нефть Sokol были затруднены, поскольку ООО "Сахалин-1" не смогло открыть счет в банке в ОАЭ для приема платежей в дирхамах, сообщили источники.

По данным отгрузки, IOC должна была получить шесть грузов нефти Sokol с конца ноября по декабрь. Это включало NS Century, которая попала под санкции США в прошлом месяце.

Данные показывают, что сейчас эти грузы преимущественно курсируют вокруг Индии и Шри-Ланки, тогда как NS Century направляется в Сингапур.

"Поставщик намерен поставлять сырую нефть. Надеюсь, решение будет найдено в ближайшее время", - сказал один из источников.

Дополнение

Индия стала крупнейшим покупателем морской нефти из россии после отступления европейских покупателей после вторжения россии в Украину в прошлом году.

Министерство нефти Индии сообщило парламентской комиссии, что государственные нефтяные компании сталкиваются с трудностями при оплате за российскую нефть, поскольку не все индийские банки могут обрабатывать платежи за российскую нефть в долларах США, согласно докладу, представленному в парламенте на прошлой неделе.

Индийские нефтеперерабатывающие заводы покупают российскую нефть на условиях поставки на фоне санкций. В прошлом году Индия создала механизм оплаты в рупиях импорта, включая сырую нефть.

Однако поставщики выразили обеспокоенность относительно репатриации средств и высоких расходов, связанных с конвертацией средств, а также рисков колебаний обменного курса, сообщили в министерстве парламентской комиссии.

Там добавили, что поставщики попросили IOC нести дополнительные транзакционные издержки на прием платежей в рупиях.

Министерство также сообщило комиссии, что индийские нефтеперерабатывающие заводы придерживаются потолка цен в 60 долларов за баррель, установленного странами G7 на нефть в российских портах.