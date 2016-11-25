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Приватизацию ОПЗ могут снова отложить - Ю.Корольчук

Киев • УНН

 • 12642 просмотра

По словам эксперта, объективных причин сегодня не выставлять ОПЗ на приватизацию нет, хотя, с экономической точки зрения, для государства потеря ОПЗ - невыгодна

Приватизацию ОПЗ могут снова отложить - Ю.Корольчук

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Не исключено, что готовится очередная отсрочка приватизации ОПЗ, ведь никаких особо сложных требований к документам, которые должны подать желающие приватизировать актив нет. Об этом в комментарии УНН сказал эксперт Юрий Корольчук, комментируя заявление И.Билоуса о том, что ни один из претендентов на приватизацию ОПЗ не подал полного пакета документов.

"Насколько я знаю, там никаких особых требований к документам нет, таких, чтобы компания, например, не поняла или не смогла их предоставить. Тем более, когда Фонд госимущества принимает документы, то там общаются юристы и они учитывают все моменты - это не проблема. Просто действительно, я так понимаю, и были такие тенденции, приватизация будет откладываться и похоже, что все идет именно к этому.

То есть, не исключено, что приватизация будет отложена, и возможно даже через такую ​​формулировку, - что компании-претенденты не предоставили полной информации. Или еще что-то придумают. Это ненормально. Возможно, они действительно будут откладывать (приватизацию ОПЗ), и это станет предметом последующих, так называемых "торгов" между всеми участниками, то есть, Украина, европейскими компаниями, я думаю, что и США будут играть свою роль ", - сказал он.

Также, по словам эксперта, объективных причин сегодня не выставлять ОПЗ на приватизацию нет, хотя, с экономической точки зрения, для государства потеря ОПЗ - невыгодна.

"Скорее всего, будет реализован план, что возможно, это будет такая хитрая форма, не приватизация, а мол" совершенствование менеджмента управления "Одесский припортовый завод, и он там будет наделен какими-то новыми функциям, и будет управляться или" Нафтогазом "или" Укратрансгаз ", например, как поставщиками газа.

Возможно, какая-то другая роль трейдеров, которые будут поставлять газ, потому что фактически сегодня "Нафтогаз" бесплатно поставляет газ на ОПЗ. Там долг растет, и за последний месяц долг снова вырос. То есть фактически, такая вот парадоксальная ситуация. Скорее всего, они просто тянут время. И сейчас это, возможно, является политическая причина ", - сказал Ю. Корольчук.

Напомним, по словам И.Билоуса, ни один из претендентов на приватизацию ОПЗ не подал полного пакета документов .

Ранее И.Билоус заявил, что в случае провала продаже ОПЗ, его присоединят к другому активу, который имеет газ.

При этом, по мнению экспертов, очередной срыв приватизации ОПЗ и присоединения его к "Нафтогазу" станет реализацией коррупционной схемы.

В ВР считают, что в случае, если события будут разворачиваться именно так, то иностранцы не будут молчать .

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