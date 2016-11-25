Приватизацію ОПЗ можуть знову відкласти - Ю.Корольчук

$41.390.02
46.921.07
ukru
Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 82769 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 98380 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 98138 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 102229 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 111308 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 165879 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 74593 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 161370 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 111407 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 69874 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
3м/с
59%
Популярнi новини

Знищення об'єктів культурної спадщини: на Рівненщині розслідують будівельні роботи в історичній частині Острога

14 квітня, 21:28 • 14336 перегляди

Війна росії проти України триває за сценарієм путіна - CNN

14 квітня, 22:56 • 17569 перегляди

У Конгрес США внесли законопроєкт про підтримку України та санкції проти рф - Reuters

14 квітня, 23:43 • 15107 перегляди

Вчені виявили нову групу крові після 50 років досліджень

03:29 • 13789 перегляди

Радники підштовхують Трампа до більш жорсткого підходу до москви - WSJ

04:26 • 20918 перегляди
Публікації

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

06:00 • 5064 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

14 квітня, 16:00 • 82747 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 165872 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 185274 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 161361 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джо Байден

Марко Рубіо

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Суми

Крим

Китай

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 101004 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 103109 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 47333 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 50435 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 64889 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

SpaceX Starship

Туполєв Ту-22М

Приватизацію ОПЗ можуть знову відкласти - Ю.Корольчук

Київ • УНН

 • 12642 перегляди

За словами експерта, об’єктивних причин сьогодні не виставляти ОПЗ на приватизацію немає, хоча, з економічної точки зору, для держави втрата ОПЗ — невигідна

Приватизацію ОПЗ можуть знову відкласти - Ю.Корольчук

КИЇВ. 28 листопада. УНН. Не виключено, що готується чергове відтермінування приватизації ОПЗ, адже ніяких особливо складних вимог до документів, які подать бажаючі приватизувати актив немає. Про це у коментарі УНН зазначив експерт Юрій Корольчук, коментуючи заяву І.Білоуса про те, що жоден з претендентів на приватизацію ОПЗ не подав повного пакету документів.

“На скільки я знаю, там ніяких особливих вимог до документів немає, таких, щоб компанія, наприклад, не зрозуміла чи не змогла їх надати. Тим паче, коли Фонд держмайна приймає документи, то там спілкуються юристи і вони враховують всі моменти — це не проблема. Просто дійсно, я так розумію, і були такі тенденції, що приватизація буде відкладатися і схоже, що все йде саме до цього.

Тобто, не виключено, що приватизація буде відкладена, і можливо, навіть, через таке формулювання, — що компанії-претенденти не надали повної інформації. Або ще щось вигадають. Це ненормально. Можливо, вони дійсно будуть відкладати (приватизацією ОПЗ), і це стане предметом наступних, так званих „торгів“, між усіма учасниками, тобто, Україною, європейськими компаніями, я думаю, що і США будуть відігравати свою роль”, — сказав він.

Також, за словами експерта, об’єктивних причин сьогодні не виставляти ОПЗ на приватизацію немає, хоча, з економічної точки зору, для держави втрата ОПЗ — невигідна.

“Скоріше за все, буде реалізовано план, що можливо, це буде така хитра форма, не приватизація, а мовляв "вдосконалення менеджменту управління“ Одеським припортовим заводом, і він там буде наділений якимись новими функціям, і буде управлятися чи "Нафтогазом“ чи "Укратрансгазом“, наприклад, як постачальниками газу.

Можливо, буде якась інша роль трейдерів, які постачатимуть газ, тому що фактично сьогодні "Нафтогаз“ безкоштовно постачає газ на ОПЗ. Там борг зростає, і за останній місяць борг знову зріс. Тобто фактично, така от парадоксальна ситуація. Скоріше за все, вони просто тягнуть час. І зараз на це, можливо, є політична причина”, — сказав Ю. Корольчук.

Нагадаємо, за словами І.Білоуса, жоден з претендентів на приватизацію ОПЗ не подав повного пакету документів.

Раніше І.Білоус заявив, що у разі провалу продажу ОПЗ, його приєднають до іншого активу, який має газ.

При цьому, на думку експертів, черговий зрив приватизації ОПЗ та приєднання його до “Нафтогазу” стане реалізацією корупційної схеми.

У ВР вважають, що у разі, якщо події розгортатимуться саме так, то іноземці не мовчатимуть.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ЕкономікаПолітика
Brent
$65.09
Bitcoin
$85,557.90
S&P 500
$5,425.13
Tesla
$251.26
Газ TTF
$34.50
Золото
$3,240.41
Ethereum
$1,639.11