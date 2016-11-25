Приватизацію ОПЗ можуть знову відкласти - Ю.Корольчук

КИЇВ. 28 листопада. УНН. Не виключено, що готується чергове відтермінування приватизації ОПЗ, адже ніяких особливо складних вимог до документів, які подать бажаючі приватизувати актив немає. Про це у коментарі УНН зазначив експерт Юрій Корольчук, коментуючи заяву І.Білоуса про те, що жоден з претендентів на приватизацію ОПЗ не подав повного пакету документів.

“На скільки я знаю, там ніяких особливих вимог до документів немає, таких, щоб компанія, наприклад, не зрозуміла чи не змогла їх надати. Тим паче, коли Фонд держмайна приймає документи, то там спілкуються юристи і вони враховують всі моменти — це не проблема. Просто дійсно, я так розумію, і були такі тенденції, що приватизація буде відкладатися і схоже, що все йде саме до цього.

Тобто, не виключено, що приватизація буде відкладена, і можливо, навіть, через таке формулювання, — що компанії-претенденти не надали повної інформації. Або ще щось вигадають. Це ненормально. Можливо, вони дійсно будуть відкладати (приватизацією ОПЗ), і це стане предметом наступних, так званих „торгів“, між усіма учасниками, тобто, Україною, європейськими компаніями, я думаю, що і США будуть відігравати свою роль”, — сказав він.

Також, за словами експерта, об’єктивних причин сьогодні не виставляти ОПЗ на приватизацію немає, хоча, з економічної точки зору, для держави втрата ОПЗ — невигідна.

“Скоріше за все, буде реалізовано план, що можливо, це буде така хитра форма, не приватизація, а мовляв "вдосконалення менеджменту управління“ Одеським припортовим заводом, і він там буде наділений якимись новими функціям, і буде управлятися чи "Нафтогазом“ чи "Укратрансгазом“, наприклад, як постачальниками газу.

Можливо, буде якась інша роль трейдерів, які постачатимуть газ, тому що фактично сьогодні "Нафтогаз“ безкоштовно постачає газ на ОПЗ. Там борг зростає, і за останній місяць борг знову зріс. Тобто фактично, така от парадоксальна ситуація. Скоріше за все, вони просто тягнуть час. І зараз на це, можливо, є політична причина”, — сказав Ю. Корольчук.

Нагадаємо, за словами І.Білоуса, жоден з претендентів на приватизацію ОПЗ не подав повного пакету документів.

Раніше І.Білоус заявив, що у разі провалу продажу ОПЗ, його приєднають до іншого активу, який має газ.

При цьому, на думку експертів, черговий зрив приватизації ОПЗ та приєднання його до “Нафтогазу” стане реалізацією корупційної схеми.

У ВР вважають, що у разі, якщо події розгортатимуться саме так, то іноземці не мовчатимуть.