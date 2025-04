Присуждена Нобелевская премия по химии

“Эти легкие, перезаряжаемые и мощные батареи сейчас используются везде — от мобильных телефонов до ноутбуков и других электронных устройств. Также они могут сохранять достаточное количество электричества, которое получают от солнечной и ветряной энергетики, что делает возможным общество, свободное от ископаемых видов топлива”, — говорится в официальном пресс-релизе Нобелевского комитета.

В прошлом году награду получили Фрэнсис Арнольд (США) “за направленную эволюцию ферментов”, а также Джордж Смит (США) и Грегори Винтер (Великобритания) за исследование в области пептидов и антител.

Впервые Нобелевскую премию по химии вручили в 1901 году, с тех пор ее лауреатами становились 181 человек. Сейчас члены Нобелевского комитета только объявляют лауреатов, а само вручение состоится 10 декабря, в Стокгольме. Кроме медали лауреатам достанется 9 млн шведских крон (около 914,5 тысяч долларов США).

The 2019 #NobelPrize in Chemistry has been awarded to John B. Goodenough, M. Stanley Whittingham and Akira Yoshino “for the development of lithium-ion batteries.” pic.twitter.com/LUKTeFhUbg

