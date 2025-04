Присуджено Нобелівську премію з хімії

“Ці легкі, акумуляторні і потужні батареї зараз використовуються всюди — від мобільних телефонів до ноутбуків і інших електронних пристроїв. Також вони можуть зберігати достатню кількість електрики, яку отримують від сонячної і вітряної енергетики, що робить можливим суспільство, вільне від викопних видів палива”, — йдеться в офіційному прес-релізі Нобелівського комітету.

У минулому році нагороду отримали Френсіс Арнольд (США) “за спрямовану еволюцію ферментів”, а також Джордж Сміт (США) і Грегорі Вінтер (Велика Британія) за дослідження в області пептидів і антитіл.

Вперше Нобелівську премію з хімії вручили в 1901 році, з тих пір її лауреатами ставали 181 чоловік. Зараз члени Нобелівського комітету тільки оголошують лауреатів, а саме вручення відбудеться 10 грудня, в Стокгольмі. Крім медалі лауреатам дістанеться 9 млн шведських крон (близько 914,5 тисяч доларів США).

The 2019 #NobelPrize in Chemistry has been awarded to John B. Goodenough, M. Stanley Whittingham and Akira Yoshino “for the development of lithium-ion batteries.” pic.twitter.com/LUKTeFhUbg

