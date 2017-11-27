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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 73693 просмотра

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09:37 • 69439 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 77467 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Принц Гарри женится весной

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 27 ноября. УНН. Принц Гарри и американская актриса Меган Маркл официально помолвлены, об этом сообщается в Тwitter Kensington Palace, передает УНН.

“Его Королевское Высочество принц Уэльский счастлив сообщить о помолвке принца Гарри и мисс Меган Маркл. Свадьба состоится весной 2018 года. Дальнейшие детали, касающиеся дня свадьбы, будут сообщаться в надлежащем порядке”, — говорится в сообщении.

В заявлении отмечается, что помолвка принца Гарри и Меган Маркл состоялась ранее в этом месяце, принц Гарри проинформировал о ней Ее Королевское Величество и других близких членов своей семьи.

Объявление о помолвке прозвучало на фоне слухов, которые ходили в таблоидах в течение последних месяцев — отмечалось, что Меган Маркл заканчивает съемки в сериале “Форс-мажоры” и предпринимает шаги для переезда в Лондон.


Как сообщал УНН, Герцог и герцогиня Кембриджские Уильям и Кэтрин ждут третьего ребенка.

The Prince of Wales is delighted to announce the engagement of Prince Harry to Ms. Meghan Markle. pic.twitter.com/zdaHR4mcY6

— Clarence House (@ClarenceHouse) 27 листопада 2017 р.

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