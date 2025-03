Принц Гарри женится весной

“Его Королевское Высочество принц Уэльский счастлив сообщить о помолвке принца Гарри и мисс Меган Маркл. Свадьба состоится весной 2018 года. Дальнейшие детали, касающиеся дня свадьбы, будут сообщаться в надлежащем порядке”, — говорится в сообщении.

В заявлении отмечается, что помолвка принца Гарри и Меган Маркл состоялась ранее в этом месяце, принц Гарри проинформировал о ней Ее Королевское Величество и других близких членов своей семьи.

Объявление о помолвке прозвучало на фоне слухов, которые ходили в таблоидах в течение последних месяцев — отмечалось, что Меган Маркл заканчивает съемки в сериале “Форс-мажоры” и предпринимает шаги для переезда в Лондон.



Как сообщал УНН, Герцог и герцогиня Кембриджские Уильям и Кэтрин ждут третьего ребенка.

The Prince of Wales is delighted to announce the engagement of Prince Harry to Ms. Meghan Markle. pic.twitter.com/zdaHR4mcY6

