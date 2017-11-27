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Принц Гаррі одружується навесні

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. Принц Гаррі і американська актриса Меган Маркл офіційно заручені, про це повідомляється в Тwitter Clarence House, передає УНН.

"Його Королівська Високість принц Уельський щасливий повідомити про заручини принца Гаррі і міс Меган Маркл. Весілля відбудеться навесні 2018 року. Подальші деталі, що стосуються дня весілля, будуть повідомлятися в належному порядку", - йдеться в повідомленні.

У заяві наголошується, що заручини принца Гаррі і Меган Маркл відбулися раніше цього місяця, принц Гаррі поінформував про них Її Королівську Величність і інших близьких членів своєї сім'ї.

Оголошення про заручини прозвучало на тлі чуток, які ходили в таблоїдах протягом останніх місяців - зазначалося, що Меган Маркл закінчує зйомки в серіалі "Форс-мажори" і робить кроки для переїзду в Лондон.

Як повідомляв УНН, Герцог і герцогиня Кембриджські Вільям і Кетрін чекають на третю дитину.

The Prince of Wales is delighted to announce the engagement of Prince Harry to Ms. Meghan Markle. pic.twitter.com/zdaHR4mcY6

— Clarence House (@ClarenceHouse) 27 листопада 2017 р.

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