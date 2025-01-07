Принц Эндрю под следствием за псевдоним при создании компании

ukenru
Эксклюзив
Миф о дешевых лекарствах в Европе: что говорят украинцы? (ВИДЕО)
 • 104091 просмотра

Миф о дешевых лекарствах в Европе: что говорят украинцы? (ВИДЕО)

Эксклюзив
Марс поднимет семейные вопросы: гороскоп для всех знаков Зодиака на 6-12 января
 • 151187 просмотра

Марс поднимет семейные вопросы: гороскоп для всех знаков Зодиака на 6-12 января

Эксклюзив
Скалецкая: Минздрав должен действовать в пользу пациентов, а не монополий
 • 221077 просмотра

Скалецкая: Минздрав должен действовать в пользу пациентов, а не монополий

Король голый, но еще этого не осознал: как смена руководства налоговой уничтожила эру Гетманцева
 • 456475 просмотра

Король голый, но еще этого не осознал: как смена руководства налоговой уничтожила эру Гетманцева

Эксклюзив
Электромобили: прогрессивный вид транспорта или реальная угроза для здоровья?
 • 334735 просмотра

Электромобили: прогрессивный вид транспорта или реальная угроза для здоровья?

Эксклюзив
Четырехлетняя программа доступности в Броварах: как помогают людям с инвалидностью
 • 452175 просмотра

Четырехлетняя программа доступности в Броварах: как помогают людям с инвалидностью

Эксклюзив
Глава АРМА Дума должен взять на себя ответственность за проблемы, выявленные во время аудита - адвокат
 • 225961 просмотра

Глава АРМА Дума должен взять на себя ответственность за проблемы, выявленные во время аудита - адвокат

Эксклюзив
В Раде рассмотрят причины монополии на рынке повязок для людей-бабочек
 • 187445 просмотра

В Раде рассмотрят причины монополии на рынке повязок для людей-бабочек

Эксклюзив
Меньше, чем в прошлом году: в Киеве назвали количество рожденных в первый день нового года
 • 143983 просмотра

Меньше, чем в прошлом году: в Киеве назвали количество рожденных в первый день нового года

Эксклюзив
Миф о дешевых лекарствах в Европе: почему это не так? ВИДЕО
 • 123415 просмотра

Миф о дешевых лекарствах в Европе: почему это не так? ВИДЕО

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Суд отказал Трампу в отсрочке приговора по делу о взяточничестве

Суд отказал Трампу в отсрочке приговора по делу о взяточничестве

 • 68032 просмотра
Объявлена ракетная угроза: три области Украины под ударом: три области Украины под ударом

Объявлена ракетная угроза: три области Украины под ударом: три области Украины под ударом

 • 74337 просмотра
Сибига призывает партнеров к решительным действиям: что стоит на кону для мировой безопасности

Сибига призывает партнеров к решительным действиям: что стоит на кону для мировой безопасности

 • 79066 просмотра
Мощное землетрясение в Гималаях: что известно о последствиях стихии

Мощное землетрясение в Гималаях: что известно о последствиях стихии

 • 68271 просмотра
Энергетический кризис на ВОТ: захватчики не могут обеспечить электроснабжение

Энергетический кризис на ВОТ: захватчики не могут обеспечить электроснабжение

04:08 • 71398 просмотра
публикации
"Мамкины космонавты": помогут ли спутники найти АРМА арестованные активы

"Мамкины космонавты": помогут ли спутники найти АРМА арестованные активы

 • 112812 просмотра
От Харькова до Броваров: история адаптации и успеха предпринимательницы-переселенки

От Харькова до Броваров: история адаптации и успеха предпринимательницы-переселенки

 • 118799 просмотра
Главный юрист НБУ под следствием, но с миллионными доходами

Главный юрист НБУ под следствием, но с миллионными доходами

 • 130361 просмотра
АРМА игнорирует выводы аудиторов: вместо устранения недостатков в Реестре арестованных активов будет новый дизайн

АРМА игнорирует выводы аудиторов: вместо устранения недостатков в Реестре арестованных активов будет новый дизайн

 • 203434 просмотра
Король голый, но еще этого не осознал: как смена руководства налоговой уничтожила эру Гетманцева

Король голый, но еще этого не осознал: как смена руководства налоговой уничтожила эру Гетманцева

 • 456477 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
«Золотой глобус 2025» установил новый рекорд телесмотрения

«Золотой глобус 2025» установил новый рекорд телесмотрения

09:46 • 4385 просмотра
Бен Аффлек и Дженнифер Лопес официально развелись после двух лет брака

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес официально развелись после двух лет брака

09:36 • 4920 просмотра
«Тут и не откажешь": Леся Никитюк выходит замуж

«Тут и не откажешь": Леся Никитюк выходит замуж

09:06 • 22479 просмотра
Лавина плюшевых мишек: в американской хоккейной лиге новый мировой рекорд по попаданию мягких игрушек на ледовый каток

Лавина плюшевых мишек: в американской хоккейной лиге новый мировой рекорд по попаданию мягких игрушек на ледовый каток

07:20 • 33955 просмотра
Дочери Деми Мур не сдержали эмоций после ее победы на "Золотом глобусе"

Дочери Деми Мур не сдержали эмоций после ее победы на "Золотом глобусе"

 • 78632 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

Принц Эндрю под следствием за псевдоним при создании компании

Принц Эндрю под следствием за псевдоним при создании компании

Киев  •  УНН

 • 4260 просмотра

Read in English

Скотленд-Ярд расследует использование принцем Эндрю псевдонима «Эндрю Инвернесс» при регистрации компаний. Его инвестиционная компания Urramoor Limited подала на ликвидацию после лет убытков.

64-летний принц Эндрю, сын Елизаветы II, который носит титул герцога Йоркского, обвинили в использовании псевдонима "Эндрю Инвернесс" для регистрации компании Naples Gold Limited в 2002 году вместе с бизнесменом Иоганном Элиашем.

Пишет Daily Mail, передает УНН.  

Детали

Глава антимонархической организации Republic Грэм Смит подал жалобу в Скотленд-Ярд, заявив, что принц предоставил ложную информацию в документах для реестра Companies House. Метрополитенская полиция сейчас изучает отчет, чтобы определить, нужны ли дальнейшие действия.

Грэм Смит отметил, что принц Эндрю "должен придерживаться самых высоких стандартов", добавив, что "члены королевской семьи, похоже, считают, что им все позволено". Эндрю использовал этот псевдоним для регистрации четырех компаний в Companies House.

Псевдоним происходит от одного из его титулов - граф Инвернесс, предоставленного ему королевой Елизаветой II в 1986 году, когда он женился на Саре Фергюсон.

Смит заявил: 

Подача ложной информации в Companies House может показаться мелочью, но в Великобритании существуют серьезные проблемы с мошенничеством, которое таким образом осуществляется. Хотя в этом случае мошенничество не инкриминируется, Эндрю все же должен соответствовать самым высоким стандартам

Закрытие инвестиционной компании

В воскресенье стало известно, что компания, которая управляла частными инвестициями Эндрю, прекратила деятельность. Urramoor Limited, которую принц контролировал, подала документы на ликвидацию на прошлой неделе.

Это произошло через год после того, как компанию спас анонимный донор, предоставив £210,000 в форме безвозвратных акций в декабре 2023 года. До этого Urramoor имела £208,000 убытков.

Инвестиционный фонд был основан Эндрю в 2013 году под именем HRH Andrew Inverness, через полтора года после того, как его лишили роли спецпосланника по торговле из-за связей с Джеффри Эпштейном. Однако компания не получила прибыли за девять лет поданных отчетов.

Решение о ликвидации Urramoor подписал директор компании Артур Ланкастер 3 января.

Проблемы с Pitch@Palace

На фоне этих событий также выяснилось, что более £230,000 было выведено из инициативы Pitch@Palace, которую поддерживал принц Эндрю. За финансовый год до 31 марта 2024 года средства компании сократились вдвое - с £454,979 до £220,990.

Причины использования этих средств остаются неизвестными. Связь со шпионским скандалом Также появились опасения относительно деятельности Pitch@Palace (инициатива, основанная принцем Эндрю в 2014 году, которая имеет целью поддержку стартапов и предпринимателей - ред.), после того, как ее бывшего руководителя в Китае, Янга Тенгбо, обвинили в связях с китайскими спецслужбами.

Янга, которого называют "близким доверенным" Эндрю, подозревают в сотрудничестве с Отделом единого фронта Китая (UFWD), органом, осуществляющим культурное влияние за рубежом. В 2021 году его остановили при въезде в Великобританию, а в 2023 году его вид на жительство отменила министр внутренних дел Суэлла Браверман, заявив, что это отвечает "интересам общества".

Сам Янг отрицает обвинения, называя их "безосновательными" и заявляя, что стал "жертвой изменения политического климата".

Напомним,

Британский принц Эндрю должен был провести Рождество отдельно от семьи из-за скандала с китайским шпионом. 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Новости Мира
soedinennoe-korolevstvoВеликобритания
kitaiКитай