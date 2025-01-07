Принц Эндрю под следствием за псевдоним при создании компании

64-летний принц Эндрю, сын Елизаветы II, который носит титул герцога Йоркского, обвинили в использовании псевдонима "Эндрю Инвернесс" для регистрации компании Naples Gold Limited в 2002 году вместе с бизнесменом Иоганном Элиашем.

Пишет Daily Mail, передает УНН.

Детали

Глава антимонархической организации Republic Грэм Смит подал жалобу в Скотленд-Ярд, заявив, что принц предоставил ложную информацию в документах для реестра Companies House. Метрополитенская полиция сейчас изучает отчет, чтобы определить, нужны ли дальнейшие действия.

Грэм Смит отметил, что принц Эндрю "должен придерживаться самых высоких стандартов", добавив, что "члены королевской семьи, похоже, считают, что им все позволено". Эндрю использовал этот псевдоним для регистрации четырех компаний в Companies House.

Псевдоним происходит от одного из его титулов - граф Инвернесс, предоставленного ему королевой Елизаветой II в 1986 году, когда он женился на Саре Фергюсон.

Смит заявил:

Подача ложной информации в Companies House может показаться мелочью, но в Великобритании существуют серьезные проблемы с мошенничеством, которое таким образом осуществляется. Хотя в этом случае мошенничество не инкриминируется, Эндрю все же должен соответствовать самым высоким стандартам

Закрытие инвестиционной компании

В воскресенье стало известно, что компания, которая управляла частными инвестициями Эндрю, прекратила деятельность. Urramoor Limited, которую принц контролировал, подала документы на ликвидацию на прошлой неделе.

Это произошло через год после того, как компанию спас анонимный донор, предоставив £210,000 в форме безвозвратных акций в декабре 2023 года. До этого Urramoor имела £208,000 убытков.

Инвестиционный фонд был основан Эндрю в 2013 году под именем HRH Andrew Inverness, через полтора года после того, как его лишили роли спецпосланника по торговле из-за связей с Джеффри Эпштейном. Однако компания не получила прибыли за девять лет поданных отчетов.

Решение о ликвидации Urramoor подписал директор компании Артур Ланкастер 3 января.

Проблемы с Pitch@Palace

На фоне этих событий также выяснилось, что более £230,000 было выведено из инициативы Pitch@Palace, которую поддерживал принц Эндрю. За финансовый год до 31 марта 2024 года средства компании сократились вдвое - с £454,979 до £220,990.

Причины использования этих средств остаются неизвестными. Связь со шпионским скандалом Также появились опасения относительно деятельности Pitch@Palace (инициатива, основанная принцем Эндрю в 2014 году, которая имеет целью поддержку стартапов и предпринимателей - ред.), после того, как ее бывшего руководителя в Китае, Янга Тенгбо, обвинили в связях с китайскими спецслужбами.

Янга, которого называют "близким доверенным" Эндрю, подозревают в сотрудничестве с Отделом единого фронта Китая (UFWD), органом, осуществляющим культурное влияние за рубежом. В 2021 году его остановили при въезде в Великобританию, а в 2023 году его вид на жительство отменила министр внутренних дел Суэлла Браверман, заявив, что это отвечает "интересам общества".

Сам Янг отрицает обвинения, называя их "безосновательными" и заявляя, что стал "жертвой изменения политического климата".

Напомним,

Британский принц Эндрю должен был провести Рождество отдельно от семьи из-за скандала с китайским шпионом.