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Принц Ендрю під слідством за псевдонім при створенні компанії

Принц Ендрю під слідством за псевдонім при створенні компанії

Київ • УНН

 • 22999 перегляди

Скотленд-Ярд розслідує використання принцом Ендрю псевдоніма "Ендрю Інвернесс" при реєстрації компаній. Його інвестиційна компанія Urramoor Limited подала на ліквідацію після років збитків.

64-річний принц Ендрю, син Єлизавети ІІ, який носить титул герцога Йоркського, звинуватили у використанні псевдоніма "Ендрю Інвернесс" для реєстрації компанії Naples Gold Limited у 2002 році разом із бізнесменом Йоганом Еліашем.

Пише Daily Mail, передає УНН.  

Деталі

Голова антимонархічної організації Republic Грем Сміт подав скаргу до Скотленд-Ярду, заявивши, що принц надав неправдиву інформацію в документах для реєстру Companies House. Метрополітенська поліція наразі вивчає звіт, щоб визначити, чи потрібні подальші дії.

Грем Сміт зазначив, що принц Ендрю "має дотримуватися найвищих стандартів", додавши, що "члени королівської родини, схоже, вважають, що їм все дозволено". Ендрю використовував цей псевдонім для реєстрації чотирьох компаній у Companies House.

Псевдонім походить від одного з його титулів — граф Інвернесс, наданого йому королевою Єлизаветою II у 1986 році, коли він одружився із Сарою Фергюсон.

Сміт заявив: 

Подання неправдивої інформації до Companies House може здатися дрібницею, але у Великій Британії існують серйозні проблеми з шахрайством, яке таким чином здійснюється. Хоча у цьому випадку шахрайство не інкримінується, Ендрю все ж повинен відповідати найвищим стандартам

Закриття інвестиційної компанії

У неділю стало відомо, що компанія, яка управляла приватними інвестиціями Ендрю, припинила діяльність. Urramoor Limited, яку принц контролював, подала документи на ліквідацію минулого тижня.

Це сталося через рік після того, як компанію врятував анонімний донор, надавши £210,000 у формі безповоротних акцій у грудні 2023 року. До цього Urramoor мала £208,000 збитків.

Інвестиційний фонд був заснований Ендрю в 2013 році під ім’ям HRH Andrew Inverness, через півтора року після того, як його позбавили ролі спецпосланця з торгівлі через зв’язки з Джеффрі Епштейном. Проте компанія не отримала прибутків за дев’ять років поданих звітів.

Рішення про ліквідацію Urramoor підписав директор компанії Артур Ланкастер 3 січня.

Проблеми з Pitch@Palace

На тлі цих подій також з’ясувалося, що понад £230,000 було виведено з ініціативи Pitch@Palace, яку підтримував принц Ендрю. За фінансовий рік до 31 березня 2024 року кошти компанії скоротилися вдвічі — з £454,979 до £220,990.

Причини використання цих коштів залишаються невідомими. Зв’язок зі шпигунським скандалом Також з’явилися побоювання щодо діяльності Pitch@Palace (ініціатива, заснована принцом Ендрю у 2014 році, яка має на меті підтримку стартапів і підприємців — ред.), після того, як її колишнього керівника в Китаї, Янга Тенгбо, звинуватили у зв’язках із китайськими спецслужбами.

Янга, якого називають "близьким довіреним" Ендрю, підозрюють у співпраці з Відділом єдиного фронту Китаю (UFWD), органом, що здійснює культурний вплив за кордоном. У 2021 році його зупинили при в’їзді до Великої Британії, а в 2023 році його посвідку на проживання скасувала міністерка внутрішніх справ Суелла Браверман, заявивши, що це відповідає "інтересам суспільства".

Сам Янг заперечує звинувачення, називаючи їх "безпідставними" і заявляючи, що став "жертвою зміни політичного клімату".

Нагадаємо

Британський принц Ендрю повинен був провести Різдво окремо від родини через скандал з китайським шпигуном. 

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

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